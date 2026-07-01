Este es el primer mensaje de Keiko Fujimori tras ganar las elecciones en Perú: habló de “sanar” en plena tensión con Roberto Sánchez

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, afirmó este martes 30 de junio que el país necesita “sanar” sus heridas y prometió liderar un proceso de “reconciliación y unidad”, en su primera entrevista después de imponerse en el balotaje.

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En el pódcast del presentador cubano y experiodista de CNN Ismael Cala, la líder conservadora dijo estar “agradecida”, luego de que el organismo electoral concluyera el lunes el escrutinio de la segunda vuelta del 7 de junio.

La líder conservadora obtuvo el 50,13 % de los votos, frente al 49,86 % que consiguió su rival de izquierda, Roberto Sánchez.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori Foto: ASSOCIATED PRESS Y AFP

“El Perú tiene que sanar sus heridas y una de las responsabilidades más grandes que tengo que liderar es buscar un proceso profundo de reconciliación y de unidad”, dijo Fujimori al ser entrevistada por Cala, de quien es amiga personal.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), de 51 años, gobernará Perú desde el próximo 28 de julio hasta 2031.

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Entre sus principales retos están combatir el aumento de la criminalidad y devolver la estabilidad política al país, que ha tenido ocho presidentes en la última década.

Tengo el desafío de “recuperar el orden. Pero también devolverle la confianza y la esperanza a la gente”, dijo.

Fujimori expresó que espera que su plan de gobierno y su equipo generen el “factor de confianza, de credibilidad y predictibilidad que necesita el sector privado”.

Hoy muchos hablarán de la Presidenta.



Nosotros decidimos escuchar a la mujer detrás del poder.



Una entrevista exclusiva que va mucho más allá de la política.



🎙️ Ya está disponible en YouTube la entrevista exclusiva con la nueva Presidenta del Perú: https://t.co/6Fdx3NfYVA pic.twitter.com/vexuCK5jTR — Ismael Cala (@cala) June 30, 2026

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre, fallecido en 2024 y cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

Mientras los partidarios de Alberto Fujimori destacan que estabilizó la economía y derrotó a las guerrillas que desangraron al país durante las décadas de 1980 y 1990, sus detractores recuerdan sus condenas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

“Yo soy muy institucional, absolutamente respetuosa del Estado de derecho y la democracia”, dijo Keiko al referirse al legado de su padre durante la entrevista.

La candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habló tras finalizar el escrutinio en Perú. Foto: AP Photo/Martin Mejia

Tras la conclusión del escrutinio, se espera que la autoridad electoral la proclame oficialmente como vencedora esta semana y le entregue las credenciales como presidenta electa el 15 de julio.

*Con información de AFP.