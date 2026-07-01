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Este es el primer mensaje de Keiko Fujimori tras ganar las elecciones en Perú: habló de “sanar” en plena tensión con Roberto Sánchez

Fujimori obtuvo el 50,13 % de los votos frente al 49,86 % que cosechó su rival de izquierda, Roberto Sánchez.

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Redacción Mundo
1 de julio de 2026 a las 6:55 p. m.
Keiko Fujimori, ganadora de las elecciones en Perú.
Keiko Fujimori, ganadora de las elecciones en Perú. Foto: AFP

La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, afirmó este martes 30 de junio que el país necesita “sanar” sus heridas y prometió liderar un proceso de “reconciliación y unidad”, en su primera entrevista después de imponerse en el balotaje.

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En el pódcast del presentador cubano y experiodista de CNN Ismael Cala, la líder conservadora dijo estar “agradecida”, luego de que el organismo electoral concluyera el lunes el escrutinio de la segunda vuelta del 7 de junio.

La líder conservadora obtuvo el 50,13 % de los votos, frente al 49,86 % que consiguió su rival de izquierda, Roberto Sánchez.

Roberto Sánchez y Keiko Fujimori
Roberto Sánchez y Keiko Fujimori Foto: ASSOCIATED PRESS Y AFP

“El Perú tiene que sanar sus heridas y una de las responsabilidades más grandes que tengo que liderar es buscar un proceso profundo de reconciliación y de unidad”, dijo Fujimori al ser entrevistada por Cala, de quien es amiga personal.

La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), de 51 años, gobernará Perú desde el próximo 28 de julio hasta 2031.

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Entre sus principales retos están combatir el aumento de la criminalidad y devolver la estabilidad política al país, que ha tenido ocho presidentes en la última década.

Tengo el desafío de “recuperar el orden. Pero también devolverle la confianza y la esperanza a la gente”, dijo.

Fujimori expresó que espera que su plan de gobierno y su equipo generen el “factor de confianza, de credibilidad y predictibilidad que necesita el sector privado”.

Su victoria marca el regreso del fujimorismo al poder, más de dos décadas después de la caída de su padre, fallecido en 2024 y cuyo legado divide profundamente a los peruanos.

Mientras los partidarios de Alberto Fujimori destacan que estabilizó la economía y derrotó a las guerrillas que desangraron al país durante las décadas de 1980 y 1990, sus detractores recuerdan sus condenas por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

“Yo soy muy institucional, absolutamente respetuosa del Estado de derecho y la democracia”, dijo Keiko al referirse al legado de su padre durante la entrevista.

La candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habló tras finalizar el escrutinio en Perú.
La candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, habló tras finalizar el escrutinio en Perú. Foto: AP Photo/Martin Mejia

Tras la conclusión del escrutinio, se espera que la autoridad electoral la proclame oficialmente como vencedora esta semana y le entregue las credenciales como presidenta electa el 15 de julio.

*Con información de AFP.