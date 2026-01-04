Mundo

“Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente”: Edmundo González tras la captura de Nicolás Maduro

El presidente electo de Venezuela hizo un llamado a las Fuerzas Armadas a cumplir “el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
4 de enero de 2026, 10:51 p. m.
Edmundo González aseguró que nuca traicionarán sus principios, porque esa será la base de la reconstrucción de la nación.
Edmundo González aseguró que nuca traicionarán sus principios, porque esa será la base de la reconstrucción de la nación. Foto: Colprensa

Edmundo González se pronunció este domingo, 4 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. El presidente electo envió un mensaje a los venezolanos, en medio de la zozobra y la preocupación que existe en la ciudadanía por lo que pueda pasar con el país.

“Venezolanos, los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente”, manifestó González.

María Corina Machado, tras captura de Nicolás Maduro: “El Gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa”

Frente a la captura del líder del régimen chavista, González apuntó a decir que “este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”.

“Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia”, manifestó y aseguró que mientras los presos políticos no recobren su libertad no se podrá empezar con un proceso real de decisión democrática.

Mundo

La fuerza élite que capturó a Nicolás Maduro también estuvo tras Pablo Escobar y otros grandes capos de todo el mundo

Mundo

¿Quién es Alvin K. Hellerstein? El juez federal que presidirá el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

Mundo

Día crucial de Maduro en Nueva York: confirman fecha de comparecencia judicial tras ser capturado por EE. UU.

Mundo

Las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia que generaron polémica y encendieron las alarmas

Mundo

“Es fantástica, pero…”: palabras de Marco Rubio sobre María Corina Machado generan ola de reacciones en redes sociales

Mundo

Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: “No van a poder, se lo juro por mi vida”

Mundo

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

Confidenciales

“La caída de un dictador que se celebra no implica que guardemos silencio”: Roy Barreras frente a la captura de Nicolás Maduro

Tecnología

Elon Musk tomó sorpresiva decisión que involucra a su empresa de internet satelital, Starlink, tras captura de Nicolás Maduro

Nación

Los nexos del Cartel de los Soles, el régimen de Nicolás Maduro y el ELN revelados por SEMANA: estos son los nuevos movimientos de la guerrilla

Edmundo González y Nicolás Maduro
Edmundo González y Nicolás Maduro Foto: Montaje Semana

La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución y se respete sin ambigüedades, la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”, dijo.

En su primer pronunciamiento tras el operativo adelantado por Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Maduro, el presidente electo insistió “en la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares por pensar distinto”.

Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”, destacó en un video publicado este domingo en su cuenta de X, donde también recalcó su “legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos”.

“Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido y jamás será traicionado. Nos debemos exclusivamente a los venezolanos y a la voluntad soberana, por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que la transición debe construirse con firmeza, con respeto y con unidad nacional”, indicó González.

Día crucial de Maduro en Nueva York: confirman fecha de comparecencia judicial tras ser capturado por EE. UU.

González fue enfático en que Venezuela necesita unidad par poder reconstruirse, sanar y reencontrarse, con el fin de garantizar que nunca más el poder sea usado contra el pueblo.

Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación sin impunidad”, manifestó Edmundo González, al tiempo que le hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado.

“Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico”, sentenció.

Más de Mundo

En el caso de Escobar, la intervención de este escuadrón fue autorizada por el entonces presidente estadounidense George H. W. Bush.

La fuerza élite que capturó a Nicolás Maduro también estuvo tras Pablo Escobar y otros grandes capos de todo el mundo

Exiliado en Madrid, Edmundo González buscar apoyo internacional para desafiar al régimen de Nicolás Maduro.

“Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente”: Edmundo González tras la captura de Nicolás Maduro

El juez Hellerstein ha conocido procesos relacionados con figuras del chavismo.

¿Quién es Alvin K. Hellerstein? El juez federal que presidirá el juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos

Metropolitan detention center, cárcel Nicolás Maduro

Día crucial de Maduro en Nueva York: confirman fecha de comparecencia judicial tras ser capturado por EE. UU.

Trump habla sobre groenlandia

Las declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia que generaron polémica y encendieron las alarmas

Marco Rubio y María Corina Machado

“Es fantástica, pero…”: palabras de Marco Rubio sobre María Corina Machado generan ola de reacciones en redes sociales

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro.

Publican audio del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: “No van a poder, se lo juro por mi vida”

Marco Rubio, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino

Marco Rubio revela por qué EE. UU. no capturó a Diosdado Cabello ni a Vladimir Padrino

Economia

Temporada histórica de reembolsos en EE. UU.: así es como puede pedir su cheque de más de 4.000 dólares

Vladimir Padrino López junto a militares

Vladimir Padrino reaparece tras captura de Nicolás Maduro y envía contundente mensaje a Venezuela

Noticias Destacadas