“Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente”: Edmundo González tras la captura de Nicolás Maduro

Edmundo González se pronunció este domingo, 4 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. El presidente electo envió un mensaje a los venezolanos, en medio de la zozobra y la preocupación que existe en la ciudadanía por lo que pueda pasar con el país.

“Venezolanos, los acontecimientos de los últimos días han marcado un punto de inflexión en la historia reciente de Venezuela. Es natural que existan sentimientos encontrados. Los entendemos y los respetamos. Este momento constituye un paso importante, pero no suficiente”, manifestó González.

Frente a la captura del líder del régimen chavista, González apuntó a decir que “este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante”.

“Hoy, quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia”, manifestó y aseguró que mientras los presos políticos no recobren su libertad no se podrá empezar con un proceso real de decisión democrática.

Edmundo González y Nicolás Maduro Foto: Montaje Semana

“La normalización real del país solo será posible cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas, verdaderos rehenes de un sistema de persecución y se respete sin ambigüedades, la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo venezolano el 28 de julio”, dijo.

En su primer pronunciamiento tras el operativo adelantado por Estados Unidos en territorio venezolano, que terminó con la captura de Maduro, el presidente electo insistió “en la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, civiles y militares por pensar distinto”.

“Ninguna transición democrática es posible mientras haya un solo venezolano encarcelado de manera injusta”, destacó en un video publicado este domingo en su cuenta de X, donde también recalcó su “legitimidad proviene del mandato popular y del respaldo claro de millones de venezolanos”.

“Ese respaldo es profundo, mayoritario y sostenido y jamás será traicionado. Nos debemos exclusivamente a los venezolanos y a la voluntad soberana, por eso actuamos con responsabilidad, con sentido de Estado y con la convicción de que la transición debe construirse con firmeza, con respeto y con unidad nacional”, indicó González.

González fue enfático en que Venezuela necesita unidad par poder reconstruirse, sanar y reencontrarse, con el fin de garantizar que nunca más el poder sea usado contra el pueblo.

“Venezuela necesita verdad, justicia y reconciliación sin impunidad”, manifestó Edmundo González, al tiempo que le hizo un llamado a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado.

“Su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado el 28 de julio de 2024. Como comandante en jefe les recuerdo que su lealtad es con la Constitución, con el pueblo y con la República. Este es un momento histórico”, sentenció.