“Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente”: padre de Debanhi Escobar

Visiblemente afectado tras la noticia del hallazgo del cadáver de su hija, y tras reconocer los restos mortales de la joven, Mario Escobar, padre de la joven Debanhi, desaparecida en el Estado de Nuevo León, México, el pasado 9 de abril, entregó una pequeña rueda de prensa en la que arremetió contra las autoridades de su país por las que consideró ineficiencias e irregularidades en el proceso de investigación y búsqueda adelantado en procura de ubicar a la mujer.

¿Las autoridades sembraron el cuerpo?

Entre los principales cuestionamientos hechos por Escobar contra la Fiscalía especializada y demás entes encargados de la búsqueda de Debanhi están las dudas sobre la demora en el hallazgo del cuerpo, encontrado en inmediaciones de una cisterna o tanque a las afueras de un motel en el referido estado de Nuevo León.

Para el padre de Debanhi, es inconcebible que los restos solo se hubieran podido hallar tras dos semanas de búsqueda, cuestionando que las autoridades ya habían realizado varias inspecciones en el mismo lugar donde fue encontrada la mujer.

“Cuatro veces habían cateado, ¿por qué a la quinta aparece?”, cuestionó el adolorido padre, quien sugirió que existen dudas frente a cómo llegó a ese lugar el cuerpo de la joven.

“¿Lo sembraron? ¿Cómo llegó?”, dijo el padre después de haber confirmado que el cuerpo hallado en ese lugar sí era el de su hija, señalando que la vestimenta y los accesorios que vestía corresponden a los de la mujer reportada como desaparecida el pasado 9 de abril, luego de haber abordado un taxi a las afueras de una fiesta a la que acudió con algunas amigas, precisamente en una vía que conecta las localidades de Monterrey y Nuevo Laredo.

La familia de Debanhi Escobar confirma que el cuerpo hallado en el motel Nueva Castilla es el de la joven. Su padre, Mario Escobar, ha reconocido su ropa. Exige justicia y averiguar por qué desapareció Debanhi: "Mi hija está muerta. Y no sé qué hacer" pic.twitter.com/RxpgtSzfoe — Bea Guillén Torres (@BeaGTorres) April 22, 2022

“Me siento usado por la Fiscalía”

En sus declaraciones, el padre de Debanhi advirtió que existirían presuntas irregularidades por parte del fiscal especializado en Personas Desaparecidas del estado, Rodolfo Salinas, manifestando negligencia en la investigación del caso y cuestionando las primeras hipótesis que maneja la entidad frente a la desaparición y muerte de la joven.

“Me equivoqué porque creí en la Fiscalía, me siento usado por la Fiscalía”, dijo el hombre, quien afirmó que la entidad desde hace varios días tenía en su poder una serie de videos y material probatorio que no había sido dado a conocer hasta entonces a la familia.

“Si hubiese tenido esa información no estaríamos aquí, yo estaría con mi hija y mi esposa también”, dijo el hombre en declaraciones recogidas por medios locales.

En las revelaciones hechas por el señor Mario Escobar, este también se refirió a la existencia de un video en el que se ve un presunto caso de abuso sexual en contra de su hija, cuando el taxista que la transportaba intentó tocarle los senos.

La persona a la que se refiere el señor Escobar es un hombre a quien las autoridades identificaron como Juan David Cuéllar, y, en consecuencia, el padre de la joven señaló de ser el detonante de toda la situación debido a sus actos abusivos.

“Supongo que mi hija no aguantó el acoso”, dijo el padre al respecto, reconociendo que la mujer habría abandonado el vehículo en ese momento.

“Mi hija está muerta por gente incompetente”

En sus declaraciones, el padre de Debanhi señaló que pese a la existencia de pruebas, refiriéndose al video del abuso sexual, “el fiscal dice que no hay delito que perseguir”, señalando a su vez que las versiones entregadas por la Fiscalía como hipótesis de la muerte no son coherentes.

Recordando que en el marco de la búsqueda de la joven fueron hallados otros cinco cuerpos de mujeres desaparecidas, el señor Escobar señaló que se había evidenciado la incompetencia de las autoridades, más precisamente de la Fiscalía, aunque destacó la ayuda prestada por los funcionarios del Gobierno de Nuevo León, quienes volcaron sus esfuerzos en la investigación.

“Ella no saltó la barda. Eso de que resbaló es mentira”, dijo el padre de la joven, quien tras su hallazgo fue conducida a una sede de las autoridades forenses para adelantar las respectivas pruebas de ADN (aunque sus padres ya habían reconocido el cuerpo), señalando que la versión no es compatible con las evidencias, manifestando que la zona en la que fue encontrada la mujer es ‘de peligro’.

El hombre sugirió que no cree que su hija hubiera preferido entrar al lugar saltando una barda, y no por la entrada, dado que había sido vulnerada y posiblemente necesitaba pedir ayuda.

Solicitando que la investigación sea abordada por autoridades de más alto nivel, como la Fiscalía General de México, Escobar advirtió que las denuncias que presenta las hace porque “ya no tengo miedo, ya he perdido a mi hija”.

”Esto no es un circo, mi hija está muerta por gente incompetente, por acosadores sexuales”, dijo.

En concordancia con lo denunciado por Escobar, autoridades locales como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, elevaron un ingente llamado a la Fiscalía para que revele el minuto a minuto de las evidencias recogidas, con el ánimo de “dar certeza a la familia y para tranquilidad de toda la sociedad”.

El gobernante señaló que la revelación del material probatorio no solo ayudaría a la familia, sino a la comunidad en general, en tanto conocer lo ocurrido contribuye a tomar acciones preventivas, aclarando que dentro del material que pide sea revelado se entiende que existan pruebas de alta relevancia jurídica que no puedan ser puestas en dominio público.