Suscribirse

Mundo

Estos son los países de Europa que exigirán un nuevo requisito a los colombianos para viajar desde octubre de 2025

Se espera que, a largo plazo, esta medida deje atrás el sellado manual de pasaportes y dé paso a un registro más efectivo, controlado y automatizado.

Natalia Rodríguez Lozano

Practicante de Mundo 2025-2

29 de septiembre de 2025, 2:43 p. m.
Maleta de viaje
Estos son los países de Europa que exigirán un nuevo requisito a los colombianos para viajar. | Foto: Getty Images

Los viajes de corta estancia en Europa tendrán un cambio importante en los controles migratorios desde el 12 de octubre de 2025, cuando entrará en funcionamiento un sistema que transformará por completo la forma en que los países europeos registran a sus visitantes extranjeros.

En cuanto a los colombianos, de acuerdo con la Cancillería de Colombia, el próximo 12 de octubre empezará a funcionar una plataforma digital de control fronterizo, o el Sistema de Entradas y Salidas (EES, por sus siglas en inglés), que se aplicará en 29 países europeos.

Contexto: Tips sencillos para viajar por Europa por primera vez y tener el viaje de sus sueños

Según la Cancillería, se recopilarán datos biométricos de cada pasajero, así como la imagen facial y las huellas dactilares. El procedimiento se llevará a cabo en puntos específicos de aeropuertos, puertos marítimos y terrestres, y aplicará para quienes se queden en esos países por un corto tiempo, de hasta 90 días dentro de un período de 180 días.

EE.UU.
Tenga en cuenta esta medida. | Foto: Getty Images

Con esta medida, además de implementar un sistema más ágil y automatizado, se busca controlar problemas de seguridad, como la migración irregular, al contar con un registro más amplio y organizado de los viajeros que ingresan al continente.

¿Cuáles son los 29 países que lo implementarán?

Estos son los países en los que se implementará el EES, entre estos se encuentran algunos que son comúnmente frecuentados por colombianos: España, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza.

Contexto: ¿Planea viajar a Europa? Tenga en cuenta estas recomendaciones si tiene previsto visitar los países del Espacio Schengen

De acuerdo con la Cancillería, la implementación de este nuevo requisito será gradual y tendrá una fase de adaptación que durará hasta el 9 de abril de 2026. A partir del 10 de abril de 2026, el EES será obligatorio y totalmente operativo en toda Europa.

La propuesta europea, liderada por el comisario de Comercio Maroš Šefčovič, contempla aumentar las importaciones de productos estadounidenses, especialmente gas natural licuado (GNL) y productos agrícolas como la soja, con el objetivo de equilibrar la balanza comercial y evitar una escalada en la guerra comercial.
Se aplicará a los viajeros que van a entrar a la Unión Europea. | Foto: Getty Images

¿Qué deberán hacer los colombianos para viajar a Europa?

Los colombianos no tendrán que realizar ningún trámite extra para poder viajar, ya que el registro se completará directamente en el aeropuerto, puerto o frontera de destino y hará parte del control migratorio habitual.

El proceso incluye escaneo de huellas digitales, registro electrónico de pasaporte con fecha de entrada y salida y toma de fotografías. Todo se hará de forma automática en cabinas o con oficiales de frontera, y sustituirá el tradicional sello en papel.

Contexto: El secreto para conocer Europa sin gastar una fortuna: tips esenciales para organizar su próximo viaje

El requisito no aplicará a quienes ya cuenten con ciudadanía europea, doble pasaporte o residencia legal. Asimismo, tampoco cobijará a quienes tengan visa de larga duración, como estudiantes, trabajadores o investigadores.

Pasaporte de Colombia
No todos los viajeros deben hacer este trámite. | Foto: 123rf

Diferencias entre EES y ETIAS

A diferencia del EES, el ETIAS será una autorización de viaje que los viajeros tendrán que tramitar antes de abordar un vuelo o barco de camino al espacio Schengen. A partir de octubre de este año se aplicará únicamente el EES, mientras que en 2026 ya entrarán en vigencia ambos requisitos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Egan Bernal dio la cara tras dura derrota en el Mundial de Ciclismo: dijo por qué se retiró

2. Signos del zodiaco que tendrán mayor probabilidad de ganar loterías durante el mes de octubre, según la astrología

3. Las dilaciones del Ministerio del Deporte para nombrar a Óscar Figueroa como secretario general

4. Quiénes eran Brenda, Morena y Lara, las tres mujeres que fueron torturadas y asesinadas en el caso que estremece Argentina

5. Feria Internacional del Libro de Barranquilla, el evento que le rendirá tributo al escritor Orlando Fals: le contamos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

EuropaVISAviajeilegal

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.