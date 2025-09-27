Suscribirse

Viajeros colombianos, si van a viajar a Europa, tengan presente este nuevo requisito que empezará a regir pronto

En 29 países del continente europeo se empezará a aplicar ese requisito.

Redacción Mundo
27 de septiembre de 2025, 4:12 p. m.
Imagen de referencia, no corresponde al caso en mención. | Foto: Getty Images

Los colombianos que vayan a viajar a Europa, deberán tener en cuenta que en algunos países de ese continente empezará a operar un nuevo requisito.

Se trata del Sistema de Entradas y Salidas (SES) que operará, puntualmente, en 29 países del continente europeo.

Por lo tanto, desde la Cancillería recordaron que los colombianos deberán registrarse en el nuevo sistema de control biométrico para ingresar, a partir del 12 de octubre de 2025, a los siguientes países de Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Suecia y Suiza.

“El nuevo sistema informático automatizado está diseñado para registrar los datos personales de los viajeros que ingresen a los países europeos por estancias de corta duración (hasta 90 días dentro de cualquier período de 180 días). Esto significa que en los controles fronterizos de aeropuertos, puertos y pasos terrestres, se tomarán automáticamente datos biométricos (huellas dactilares e imagen facial) y datos personales básicos, junto con la información del documento de viaje, fecha y lugar de entrada o salida”, destacaron desde la Cancillería de Colombia.

Así mismo, explicaron que dicho registro de control biométrico no se realiza antes del viaje, sino que se hace directamente en el puesto de control fronterizo, es decir, aeropuertos, puertos y pasos terrestres.

El SES reemplaza el sellado manual de pasaportes y permite a las autoridades controlar con mayor precisión la duración autorizada de las estancias (hasta 90 días dentro de un período de 180 días). También facilita la identificación de viajeros que no cumplen con los requisitos de ingreso o que han excedido el tiempo permitido de estancia”, agregaron.

Desde la Cancillería también advirtieron que la implementación de este nuevo sistema será gradual durante seis meses, de modo que empezará a implementarse desde el 12 de octubre de 2025, hasta el 9 de abril de 2026.

El sistema quedará plenamente operativo a partir del 10 de abril de 2026. Si requiere más información, los invitamos a consultar el enlace: https://travel-europe.europa.eu/ees”, concluyeron.

