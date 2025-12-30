MUNDO

Eurostar suspende hasta nuevo aviso todos los trenes entre Londres, París, Ámsterdam y Bruselas

El servicio ferroviario recomendó a los pasajeros posponer su viaje a otra fecha.

Redacción Mundo
30 de diciembre de 2025, 2:58 p. m.
Pasajeros en la estación internacional de St. Pancras en Londres, después de que los trenes Eurostar con destino a la capital se detuvieran
Pasajeros en la estación internacional de St. Pancras en Londres, después de que los trenes Eurostar con destino a la capital se detuvieran Foto: PA Images via Getty Images

Eurostar, el servicio de tren de alta velocidad que conecta Reino Unido con Europa continental, advirtió sobre “retrasos importantes y cancelaciones de última hora” a causa de un problema eléctrico en Eurotúnel, el túnel bajo el Canal de la Mancha, por lo que recomienda a los viajeros retrasar sus desplazamientos para otra fecha.

Debido a un problema con el suministro eléctrico aéreo en el Túnel del Canal de la Mancha y a una posterior avería del tren Le Shuttle, servicio de transporte de vehículos, “es probable que nuestros trenes sufran retrasos importantes y cancelaciones de última hora”, avisa el operador ferroviario en su web.

“Recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que pospongan su viaje a otra fecha”, dijo la compañía de trenes de alta velocidad, que recomienda no acudir a la estación a menos que ya se cuente con un billete.

En este sentido, National Rail se hace eco en su página web de los problemas del servicio de Eurostar entre la Estación Internacional de St. Pancras de Londres y París Norte a raíz de un problema en el suministro eléctrico en la infraestructura.

“Por favor, no acudan a la estación a menos que ya tengan un billete. Los trenes que pueden circular están sujetos a retrasos importantes y cancelaciones de última hora”, alertó.

Hallazgo de bomba de la Segunda Guerra Mundial provoca cancelaciones en viajes de tren en Francia

“Hubo un problema de alimentación eléctrica en el túnel bajo el canal de la Mancha, seguido de la parada de un ‘shuttle’ en el túnel”, explicó una portavoz de Eurostar a la AFP.

“Eso hace que todos los trayectos con origen o destino en Londres estén suspendidos hasta nuevo aviso, a la espera de que se solucione la situación”, agregó.

A screen shows Eurostar train cancellations at St Pancras Station in London, England, on March 7, 2025, as trains to and from Paris are cancelled for the day due to an unexploded WWII bomb found at Gare Du Nord. (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images)
Una pantalla muestra las cancelaciones de trenes Eurostar en la estación de St. Pancras de Londres, Inglaterra Foto: NurPhoto via Getty Images

El sitio internet de Eurostar mostraba que los trenes que conectan París y Bruselas —sin transitar por el túnel— previstos para el martes y fechas posteriores también parecían haber sido cancelados. No está claro de inmediato si esto está relacionado.

No obstante, el operador del túnel del Canal de la Mancha, Getlink, prevé una “reanudación progresiva” del tráfico ferroviario bajo el Canal a partir de las 2:00 P.M. hora local, indicó el martes una portavoz a la AFP.

“Hubo un incidente el martes por la mañana vinculado a un fallo del suministro energético a los trenes en el túnel, que requirió una intervención técnica en los cables que está ahora en marcha”, explicó.

Travelers see their trains to Paris canceled for the day at St Pancras Station in London, England, on March 7, 2025, due to an unexploded WWII bomb found at Gare Du Nord. (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto via Getty Images)
Pasajeros podrían verse perjudicados con las cancelaciones Foto: NurPhoto via Getty Images

La interrupción se produjo en un período de viajes muy concurrido, entre Navidad y Año Nuevo.

Con información de AFP y Europa Press*

