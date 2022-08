Fuerte temblor sacudió este martes a Indonesia

Este martes las alarmas sismológicas en Indonesia se volvieron a activar por cuenta de la ocurrencia de un fuerte movimiento telúrico que tuvo una magnitud cifrada en 6 grados en la escala de Richter.

El fuerte movimiento de tierra, según las autoridades sismológicas, más precisamente el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS, se presentó en una zona marítima, muy cercana a la isla de Sumatra, en el sur de Indonesia.

Sobre la localización del epicentro, el USGS señaló que este se situó a 58.8 kilómeros de profundidad, a tan solo 117 kilómetros al sur de la ciudad de Pagar Alam, y ocurrió pasadas las 4:30 p. m; GMT.

Pese a que el Servicio Geológico cifró la intensidad del sismo en 6 grados, otras autoridades geológicas, han afirmado que la intensidad del sismo fue aún mayor, cifrando su magnitud en 6,5 grados en la misma escala sísmica.

Sobre el particular, las autoridades de atención del riesgo también refirieron que el sismo no había generado grandes afectaciones, advirtiendo además que este no contaba con el potencial de generar un evento tipo tsunami, por lo que se descartó emitir tal alerta.

INTERNACIONAL ⚠️ | Sismo de magnitud 6.0 (Mww) ocurrió a las 10:31:40 de hoy, martes 23 de agosto del 2022, al sur de la isla de #Sumatra, Indonesia 🇮🇩 a 117 kilómetros al sur de Pagar Alam con una profundidad de 59 kilómetros. (Fuente: #USGS).

• No produce tsunami pic.twitter.com/Np1uslwTmQ — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) August 23, 2022

Según estimaciones reveladas por medios internacionales, se estima que cerca de 700.000 personas pudieron percibir el sismo debido al área de influencia de este, precisando que, en su mayoría, podría haberse sentido de manera ‘leve’.

No obstante, este no sería el único evento sismológico sufrido por ese país asiático en lo corrido de la presente jornada, pues los registros de las autoridades geológicas, también dan cuenta de la ocurrencia de otro movimiento de tierra, de menor intensidad, en inmediaciones de las islas de Kei, también en indonesia, en un movimiento que se vio como réplica de un sismo ocurrido el día anterior en la ciudad de Bali, que, según las mediciones de los organismos expertos, había alcanzado una magnitud de 5,8 grados en la escala sísmica.

Noticia en desarrollo...