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Fuertes lluvias azotan al estado de Portuguesa en Venezuela: hay inundaciones y pueblos aislados

Protección Civil pidió a los habitantes de las zonas bajas prepararse para una posible evacuación.

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Silvia Contreras Rodelo

28 de junio de 2026 a las 6:58 p. m.
Hay alrededor de 100 familias damnificadas.
Hay alrededor de 100 familias damnificadas. Foto: Redes sociales

El estado de Portuguesa, en Venezuela, vive una emergencia por las fuertes lluvias de las últimas horas. Nada más en el municipio Monseñor José Vicente de Unda hay al menos 100 familias damnificadas.

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Las precipitaciones han estado acompañadas de fuertes ráfagas de viento en la madrugada. La emergencia causó que se elevara el caudal de quebradas y ríos en el estado, lo que ha provocado inundaciones y desbordamientos.

La mayoría de las afectaciones se encuentran en los municipios de Guanare, Biscucuy y Chabasquén. En el primero, las autoridades detectaron un daño en una alcantarilla de la vía principal que conecta la capital del estado con el caserío Gato Negro, en el sector La Curva.

La seccional departamental de Protección Civil indicó que realizará una inspección en la zona para evaluar los daños.

En la población de Biscucuy, las lluvias causaron afectaciones en la prestación de los servicios públicos.

Fuertes lluvias azotan al estado Portuguesa en Venezuela: hay inundaciones y pueblos aislados
Miembros de Protección Civil de Portuguesa vigilan la zona. Foto: Protección Civil

La caída de un árbol fracturó un tubo matriz del acueducto, lo que dejó a los habitantes sin la distribución de agua.

Un tramo de la Troncal 007 quedó afectado en el caserío Pueblo Viejo, municipio de Chabasquén, tras el colapso del sistema de drenaje y el hundimiento del terreno. Debido a la emergencia, el paso entre Portuguesa y el estado de Lara solo está habilitado de forma parcial.

Edward Giménez, alcalde de Chabasquén, señaló a la ciudadanía que ya se instaló una alcantarilla temporal. Además, aseguró que las autoridades están atentas al riesgo de deslizamientos o colapsos.

¿Qué dicen las autoridades?

Protección Civil entregó un reporte en redes sociales luego de inspeccionar el municipio de Sucre. Los funcionarios encontraron que la quebrada El Guamal registró un aumento del caudal, al igual que en la quebrada Ahoga Mula Las Guaruras.

“De acuerdo con el informe preliminar, las quebradas del Comando de la Guardia, Los Güedez y La Escuelita 3 se encuentran desbordadas, mientras que la Troncal 007, vía que comunica con la parroquia Peña Blanca, permanece sin paso debido al anegamiento”, indicó la entidad.

Hasta el momento, las autoridades registran una medición de 114 milímetros de lluvia, mientras se mantienen las precipitaciones. Protección Civil recomendó a las familias ubicadas en las zonas bajas del estado que se preparen para una posible evacuación.

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Además, pidieron a los ciudadanos que eviten el tránsito por la Troncal 007 y otras vías rurales afectadas. En caso de que aumente la emergencia, deben estar atentos a los canales oficiales y mantener sus dispositivos de comunicación encendidos.

Es importante recordar que Venezuela está en medio de una emergencia tras los terremotos del pasado 24 de junio registrados en La Guaira. Hasta el momento, se reportan 1.450 personas fallecidas y más de 50.000 desaparecidos.

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