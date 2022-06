Gobierno de Venezuela no convocó a la oposición a reunión con delegación de EE. UU.

La principal alianza de partidos políticos de oposición en Venezuela no ha sido convocada por la delegación de Estados Unidos que viajó al país para continuar conversaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, dijo este martes un vocero.

“Somos un cuerpo político, no somos un cuerpo institucional, si alguien nos invita a conversar, conversamos, pero no hemos sido convocados, no conocemos la agenda”, dijo a periodistas Omar Barboza, coordinador del bloque opositor.

Sobre la visita de representantes de Washington, que coincide con los problemas de suministro y el alza en los combustibles tras la guerra en Ucrania, Barboza insistió en que la “plataforma unitaria” no tiene “información”.

“Ellos están en una agenda propia de la cual hacemos mal en informar, porque no la conocemos”, respondió Barboza ante la insistencia de los periodistas, durante una rueda de prensa en la que reiteraron su plan de convocar elecciones primarias para definir un candidato que enfrente al chavismo en las presidenciales de 2024.

La reunión tiene como punto principal el mercado petrolero. - Foto: juan carlos sierra - semana / getty images

El pasado 16 de mayo la oposición anunció un proceso de primarias en 2023, para elegir un candidato único. La delegación del gobierno de Estados Unidos llegó el lunes para continuar las conversaciones iniciadas en marzo, anunció Maduro, sin ofrecer detalles sobre los funcionarios que la integran, ni los temas, aunque recordó que Venezuela está en el “mercado petrolero”.

Durante los acercamientos entre Caracas y Washington, arrancados el 5 de marzo, unas semanas después de la invasión de Rusia en Ucrania, se trataron temas energéticos, confirmó entonces la Casa Blanca. Ambos gobiernos rompieron relaciones a principios de 2019, luego de que Washington, junto a medio centenar de países, reconociera al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente encargado y desconociera la reelección de Maduro en 2018 al considerarla “fraudulenta”.

Desde entonces, Estados Unidos ha encabezado la presión internacional para reclamar la salida de Maduro y la convocatoria de nuevas elecciones, con severas sanciones financieras que incluyeron un embargo petrolero. En este escenario, Guaidó “no descarta” ser uno de los candidatos en las primarias, según fuentes, aunque Barboza sostuvo este martes que de momento en la plataforma unitaria no tienen clara la decisión del dirigente opositor.

“No lo tenemos claro, eso es decisión de Guaidó, él no ha anunciado eso, eso tiene que decidirlo él, si va a participar o no”, declaró Barboza a la AFP. La oposición realizó primarias en 2012. Henrique Capriles fue el ganador, pero perdió después las presidenciales ante Hugo Chávez.

Nicolás Maduro Presidente de Venezuela - Foto: GETTY IMAGES

Los detalles de la reunión

La delegación del gobierno de Estados Unidos llegó este lunes a Venezuela para tratar diversos temas de agenda bilateral y continuar con las conversaciones iniciadas en marzo con Caracas, anunció el presidente Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, recibió “a una importante delegación del gobierno de los Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace dos horas” y trabaja “para darle continuidad a las relaciones, a la agenda bilateral”, dijo Maduro a través del canal estatal VTV.

El mandatario no ofreció detalles sobre cuántas personas integran la delegación ni detalló sus identidades, pero aseguró que Rodríguez está reunido a “esta hora” para abordar “diversos temas”. El pasado 5 de marzo, la delegación estadounidense se reunió con el Ejecutivo de Maduro para conversar sobre temas energéticos.

Según el diario The New York Times, esa reunión ocurrió debido al supuesto interés de Washington de reemplazar parte del petróleo que compraba a Rusia, país al que busca aislar en medio de la guerra en Ucrania.

En esa oportunidad, las delegaciones también hablaron sobre la situación de ciudadanos y residentes estadounidenses detenidos en Venezuela, incluidos seis ejecutivos de Citgo -filial en Estados Unidos de la petrolera venezolana PDVSA- arrestados en 2017.

Con información de AFP.