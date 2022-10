Guerra en Ucrania: gobernador regional ruso denunció bombardeos y afectaciones a planta eléctrica en zona de frontera

En medio de la guerra que se libra desde hace ocho meses entre las tropas de Rusia y el ejército de la resistencia de Ucrania, y como parte de los operativos adelantados por el Gobierno de Kiev para la retoma de algunos de los territorios usurpados, este viernes, se presentó un peligroso ataque aéreo en contra de una ciudad rusa ubicada en la zona limítrofe, que genera serias afectaciones para los habitantes de dicho sector.

Según precisan medios internacionales, la ciudad afectada es Belgorod, ubicada cerca a la línea que divide los dos países, donde un ataque ucraniano afectó la subestación eléctrica de esa zona, derivando a su vez en un ingente incendio.

La denuncia recogida por medios internacionales, fue elevada por las autoridades locales, más precisamente por el gobernador regional, Vyacheslav Gladkov, quien advirtió que como consecuencia de dichas acciones, también se ha provocado la suspensión de los servicios eléctricos de la zona.

A través de sus redes sociales, más precisamente su canal de Telegram, el dirigente local denunció que la subestación eléctrica se incendió después del bombardeo ucraniano en Belgorod, lo que derivó en un daño estructural que supuso una afectación en los equipos técnicos.

En ese sentido, Gladkov advirtió que la reparación de dicha falla conllevará al menos cuatro horas, y que para ello, es necesario poner en funcionamiento las ‘estructuras de respaldo’, con el fin de poder lograr el restablecimiento del servicio eléctrico.

Pese al incendio derivado del ataque, medios internacionales han referido que este ya fue controlado, no obstante, tampoco se ha precisado que parte de la población, de 330.000 habitantes, resultó afectada por el corte de luz.

🇺🇦🇷🇺 | ÚLTIMA HORA: Hay cortes de energía en varios lugares de Belgorod, Rusia, después de que Ucrania atacara la planta de energía térmica de la ciudad. pic.twitter.com/tzKn0jGQqn — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) October 14, 2022

Pese a la contundencia del ataque ucraniano, Rusia también refirió que en Belgorod, otros tantos misiles enviados por Ucrania, lograron ser neutralizados gracias al sistema de defensa antiaéreo ruso.

Una semana atrás, el pasado sábado, las autoridades rusas denunciaron la ocurrencia de un ataque en contra de la infraestructura del puente de Kerch, única conexión directa entre Rusia y la región de Crimea, anexionada en 2014, situación de la que responsabilizaron a las autoridades ucranianas, y que fue calificado, por parte de Vladimir Putin, como un acto terrorista.

En consecuencia de dicho ataque, derivado de la explosión de un camión, que a su vez activó las cargas de tres tanques de combustible que se transportaban en un tren cerca al lugar de la explosión, Rusia emprendió a comienzo de la presente semana una serie de ataques aéreos que incluso afectaron parte de la ciudad de Kiev, capital de Ucrania, despertando una nueva ola de indignación internacional.

En el marco de esos nuevos bombardeos, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, elevó un nuevo llamado a los organismos internacionales y a la OTAN para que puedan apoyar la instalación de un sistema antiaéreo que responda a ese tipo de amenazas, y permita repelerlas.

🇷🇺🇺🇦| Momento del impacto de un misil sobre la central térmica de Luch en Bélgorod. pic.twitter.com/TvFQyo9thb — Alerta News 🚨 (@Alerta_News_) October 14, 2022

En ese sentido, la Otan y el G7, se han manifestado a favor de dicha aprobación, liderada por Alemania, con el apoyo de Estados Unidos, aunque con voces disidentes como la de España.

¿Habrá nuevos bombardeos?, ¿Qué dice Putin?

Previo al conocimiento de los recientes bombardeos en territorio ruso, y respecto a la confrontación internacional y los actos que han marcado la reciente semana, este viernes también se conoció un nuevo pronunciamiento por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, en el que este afirmó que, de momento está descartado el lanzamiento de nuevos ataques aéreos como los realizados los pasados lunes, martes y miércoles, advirtiendo que, por el contrario, sí planea avanzar en el fortalecimiento de la fuerza disponible, en concordancia con lo advertido semanas atrás.

Con dichas acciones, Vladimir Putin busca garantizar la defensa de los territorios que recientemente se anexionó, y revertir parte de los logros recientemente alcanzados por Ucrania en materia de recuperación de espacios ocupados.

No obstante, en un pronunciamiento elevado desde Kazajistán, Putin recordó que el objetivo de Rusia no es ‘destruir Ucrania’, y que, por ello, no ve necesario el despliegue de nuevos ataques masivos, sin descartar que, más adelante, en el marco de la confrontación, vuelvan a presentarse.

Para Putin, la actual situación que se ha desatado en Ucrania, iba a tener que pasar ‘tarde o temprano’, advirtiendo que, de momento, el plan de Rusia avanza según lo previsto, y apuntó que ‘lo ha hecho todo bien’.

*Con información de AFP.