Guerra en Ucrania | Rusia estableció un corredor terrestre hacia Crimea, según sus autoridades

En declaraciones recogidas por medios internacionales como la cadena internacional CNN, el Ministerio de Defensa de Rusia, dio a conocer que, en el marco de las operaciones y toma de control territorial que adelanta desde el pasado 24 de febrero, fecha en la que comenzó su invasión a Ucrania, sus uniformados han logrado establecer un corredor terrestre que conecta a su territorio con el de la península de Crimea, área cuyo control tomó ese país desde 2014, en un hecho que no cuenta con el reconocimiento internacional.

Con el establecimiento de dicho corredor, según el Ministerio de Defensa ruso, han logrado consolidar un canal para el paso de civiles y mercancías con destino a ese territorio, desde su país.

Según detallan los medios internacionales, este anuncio fue entregado a través de una conferencia de prensa telefónica este martes por Sergei Shoigu, jefe de la cartera de Defensa rusa.

En ese sentido, el funcionario también afirmó que en el establecimiento de dicho corredor, también se establecieron cerca de 1.200 kilómetros de vías ferroviarias, y se planea la instauración de vías carreteables que permitan el tráfico entre el Donbás y Crimea.

Según el anuncio de las autoridades rusas, con dicho avance de su invasión y toma de control territorial, también planean el restablecimiento del servicio hídrico a esa región.

En ese sentido, las autoridades rusas han señalado que su cometido es el establecimiento de un canal de abastecimiento que le permita el tránsito de mercancías hacia ciudades como Mariúpol, Berdiansk y Jersón; cuyo dominio ya ha sido también tomado por el Ejército ruso.

En ese mismo sentido, las autoridades rusas han afirmado que han puesto en funcionamiento los puertos de Mariúpol y Berdiansk, a través de los que buscan reactivar el comercio de granos, reconociendo que hay miles de toneladas de alimentos represadas en dichos puertos.

De igual modo, desde el gobierno de Moscú se afirmó que en la ciudad de Mariupol, tras alcanzar el control total de la ciudad, se trabaja en el desminado de dichos territorios, con el fin de facilitar la reactivación del puerto marítimo.

En ese contexto, en el marco de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada el pasado lunes, el presidente del Consejo Europeo, el diplomático Charles Michel, arremetió contra Rusia recordando que este país ha comenzado a emplear chantajes en contra de los países que han impuesto sanciones a Rusia como represalia por la ocupación a Ucrania.

Sobre la ciudad portuaria de Maiúpol, medios internacionales también han referido que esta se ha ‘cerrado’ por temor al cólera, situación derivada del abandono de un importe número de cadáveres que han resultado después de las incursiones armadas y los bombardeos de Rusia para tomar el control de la ciudad.

Medios internacionales han advertido que las autoridades locales han referido un sensible deterioro de las condiciones sanitarias, situación por la que ha comenzado a temerse que pueda desatarse un brote de cólera.

En la información recabada al respecto por medios internacionales como CNN, refieren que las preocupaciones en materia sanitaria han sido referidas por un asesor de la oficina del alcalde local identificado como Petro Andriushchenko, quien pese a haber abandonado la ciudad, mantiene fuertes lazos y comunicaciones con esta.

El referido funcionario ha advertido que la situación sanitaria ha tocado puntos tan problemáticos como que los habitantes locales que allí permanecen, no han logrado enterrar la pila de cadáveres, ‘ni siquiera en fosas comunes”, debido a la cantidad; no obstante, citados medios de información internacional, han señalado que no han podido corroborar la trágica situación descrita por el funcionario.

Sobre la eventual aparición de una ola de cólera en Mariupol, también se ha pronunciado la OMS, que ha señalado las precarias condiciones que enmarcan a la ciudad, en términos de acceso a servicios sanitarios e incluso de agua.

Por lo anterior, la Organización Internacional ha referido la importancia de la vacunación para hacer frente al eventual brote, recordando que recientemente altos funcionarios de la OMS visitaron la zona corroborando la difícil situación que allí se vive.

Pese a la necesidad sanitaria que presenta Mariupol, también se ha referido que mucho del material sanitario que estaba disponible allí, fue llevado por los rusos para la región del Donbás.

Por ser una noticia de interés mundial, todo el contenido sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania será de libre acceso para nuestros lectores en todas las plataformas digitales de SEMANA.