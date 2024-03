Sirine Malas, una mujer que reside en Alemania, perdió a su madre en el 2018 debido a una insuficiencia renal. Su progenitora murió a los 82 años de edad mientras acababa de dar a luz a su primer hijo.

“Cuando eres débil, aceptas cualquier cosa”, dijo la mujer en una entrevista con Sky News, asegurando que fue separada de su madre en el 2015 tras huir de Siria y dirigirse a Alemania, allí dio a luz a su primera hija llamada Ischtar.

“Ella fue una fuerza que me guió en la vida”, dice Sirine sobre su madre. “Ella me enseñó a amarme a mí misma”, aseguró. La pérdida de su ser querido la estaba consumiendo, sin embargo recurrió a una herramienta de la Inteligencia Artificial que simula los muertos llamado “proyecto diciembre” para apoyarla en su duelo. “El dolor era insoportable”, dijo.

La madre falleció en el 2018 por una insuficiencia renal | Foto: Sky News/Youtube. Botón de reproducción (k) 0:34 / 2:36 'Simulating chats' with people from beyond the grave. Fotograma 0:20

“Lo único que quieres es cualquier salida”, añade. “Para todas esas emociones... si lo dejas ahí, empieza a matarte, empieza a asfixiarte. “Quería esa última oportunidad (de hablar con ella)”, dijo la mujer citada por Sky News.

La herramienta de la Inteligencia Artificial es fácil de usar y busca que la persona pueda llenar el vacío que le dejó su ser querido. Lo primero que se debe hacer es llenar un formulario en línea con la información de la persona que perdió y datos sobre la relación entre esa persona y usted.

Luego, las respuestas se introducen en un chatbot de IA impulsado por GPT2 de OpenAI , una versión inicial del modelo de lenguaje grande detrás de ChatGPT. Esto genera un perfil basado en el recuerdo que tiene el usuario de la persona fallecida, según Sky News.

La Inteligencia Artificial responde preguntas como si fuera el ser querido que ha fallecido | Foto: Sky News/Youtube/'Simulating chats' with people from beyond the grave | AI chatbots. Fotogtama: 1:14

Por 10 dólares la hora, los usuarios pueden conversar con el chatbot de IA. La aplicación tiene más de 3.000 usuarios, la mayoría de los cuales la han utilizado para hablar con un ser querido perdido, según el fundador de la aplicación, Jason Rohrer.

“La mayoría de las personas que utilizan el Proyecto Diciembre para este propósito tienen su última conversación con este ser querido fallecido de forma simulada y luego siguen adelante”, dijo.

Sirine dijo que la experiencia fue “espeluznante” y extrañamente realista. Dijo que el chatbot la llamó por su apodo, que ella ingresó en el formulario en línea, y le dijo que su madre la estaba cuidando.

“Hubo momentos que sentí que eran muy reales. También hubo momentos en los que pensé que cualquiera podría haber respondido eso de esta manera”, explicó.

Sirine dijo que es una “persona espiritual” y sintió que el chatbot era un “vehículo” para hablar con su madre. “Mi mamá podría soltar algunas palabras para decirme que realmente soy yo o simplemente alguien que finge ser yo; podría darme cuenta. Y creo que hubo momentos como ese”, dijo.

La mujer logró superar su duelo con esta herramienta | Foto: SkyNews/Youtube/'Simulating chats' with people from beyond the grave | AI chatbots/ Fotograma 1:34