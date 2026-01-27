Mundo

“Hagamos Irak grande otra vez”: Donald Trump advierte a Irak sobre un posible gobierno proiraní

Asimismo, Marco Rubio habló con el actual primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, por las preocupaciones de un estado proiraní.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

27 de enero de 2026, 10:15 p. m.
Trump advierte sobre Nuri al-Maliki sus redes
Trump advierte sobre Nuri al-Maliki sus redes Foto: AFP / Rudaw / Montaje: Semana

El presidente estadounidense se refirió al posible retorno de Nouri al-Maliki al puesto de primer ministro de Irak a través de su cuenta de Truth Social, alertando de las posibles consecuencias que traería la vuelta de un gobierno pro-Irán.

Donald Trump se refirió a la posibilidad de que la nación asiática esté nuevamente gobernada por Maliki: “El Gran País de Irak podría tomar una decisión muy equivocada al reinstalar a Nuri al-Maliki como primer ministro”.

El presidente Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el martes 27 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci)
El presidente Donald Trump advirtió a Irak sobre posible retorno de exprimer ministro proiraní Foto: AP

El mandatario también recordó lo que fue el periodo de gobierno de Maliki entre 2006 y 2014 en Irak, señalando que la última vez que “estuvo en el poder, el país se sumió en la pobreza y el caos total”. Y concretó su punto diciendo: “No se debe permitir que eso vuelva a suceder”.

También se manifestó en contra de esta posible transición gubernamental que estaría en contravía de los ideales de Estados Unidos. “Debido a sus políticas e ideologías descabelladas (...) Estados Unidos ya no ayudará a Irak”.

Gente

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Noticias Estados Unidos

Trump anuncia reembolsos más altos para los ciudadanos: quiénes se beneficiarán y cuándo llegará el dinero

Noticias Estados Unidos

Celebridades estadounidenses como Ariana Grande en contra de agencia migratoria de Trump: lista de famosos que llevan pin “ICE Out”

Noticias Estados Unidos

Sean Ryan, alcalde de Buffalo, firma orden ejecutiva para limitar cooperación con ICE y proteger acceso a servicios

Mundo

Marco Rubio fue designado por Donald Trump como ‘gobernador de facto’ de Venezuela, según ‘ABC’

Noticias Estados Unidos

Gobierno de Estados Unidos decretó feriado para lunes de febrero y habrá un nuevo fin de semana largo

Noticias Estados Unidos

Apagón nacional contra ICE: protestas masivas paralizarían a Estados Unidos este 30 de enero

Política

Petro arremetió contra EE. UU., a pocos días de la reunión con Trump; pidió que devuelvan a Maduro a Venezuela y que sea juzgado en su país

Noticias Estados Unidos

Las palabras de Melania Trump refiriéndose a la situación de Minnesota: “Estoy en contra de la violencia”

Mundo

Donald Trump habla de los señalamientos de Delcy Rodríguez sobre quién manda en Venezuela

Finalmente, apuntó contra la posible elección de Maliki y aseguró que Irak dejaría de contar con todo el apoyo de su país en caso de que esto sucediera. “Si no estamos allí para ayudar, Irak tiene cero posibilidades de éxito, prosperidad o libertad”.

Esta publicación de Trump se alinea con las palabras de Marco Rubio, citadas por el portavoz del Departamento de Estado, en las que el secretario “mantiene una visión negativa de gobiernos anteriores liderados por el ex primer ministro Maliki”.

Mensaje de Trump apuntando contra Nuri al-Maliki
Mensaje de Trump apuntando contra Nuri al-Maliki Foto: Truth Social @realdonaldtrump

Rubio “enfatizó que un gobierno controlado por Irán no puede poner con éxito los propios intereses de Irak en primer lugar, mantener a Irak fuera de los conflictos regionales ni avanzar en la asociación mutuamente beneficiosa entre Estados Unidos e Irak”.

¿Quién es Nouri al-Maliki?

Maliki es un político iraqí, egresado de teología y máster en lengua árabe, el cual fue electo como primer ministro de su país en el año 2006 tras las presiones de los kurdos, los chiíes y los suníes de que Ibrahim Al Yafari no siguiera en el poder.

El problema llegó en su reelección, cuando desestimó los primeros escrutinios que lo hacían perdedor, armando una coalición propia para pedir la repetición de las votaciones, y tras más de dos meses de incertidumbre, logró establecerse 4 años más en el poder.

“Ese modelo falló”: analista iraní en Colombia habla de la posible caída del régimen de Irán y del riesgo de Hezbolá en la región

Finalmente, abandonó el cargo en 2014 tras la presión estadounidense, las acusaciones de corrupción y por haber alimentado las divisiones que minaron el país hasta el auge del grupo yihadista Estado Islámico.

Sin embargo, su nombre volvió a la palestra este sábado, cuando recibió el respaldo del Marco de Coordinación, una alianza de facciones chiitas con vínculos con Irán y que tiene mayorías en el Parlamento, lo que lo deja en posición para ser nominado como primer ministro del país tras doce años.

Más de Mundo

Trump advierte sobre Nuri al-Maliki sus redes

“Hagamos Irak grande otra vez”: Donald Trump advierte a Irak sobre un posible gobierno proiraní

J Balvin

J Balvin se suma al Super Bowl: brilla como capitán en importante partido

Economia

Trump anuncia reembolsos más altos para los ciudadanos: quiénes se beneficiarán y cuándo llegará el dinero

Natalie Portman ICE OUT

Celebridades estadounidenses como Ariana Grande en contra de agencia migratoria de Trump: lista de famosos que llevan pin “ICE Out”

Felipe Zapata Velásquez, un joven colombiano de 28 años, estudiante de tercer año del programa de Economía de Alimentos y Recursos en la Universidad de Florida, fue detenido por el ICE

Sean Ryan, alcalde de Buffalo, firma orden ejecutiva para limitar cooperación con ICE y proteger acceso a servicios

El presidente Donald Trump escucha al secretario de Estado Marco Rubio durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca.

Marco Rubio fue designado por Donald Trump como ‘gobernador de facto’ de Venezuela, según ‘ABC’

Detalle de la bóveda del Capitolio de Washington DC con agitar la bandera de americanstar y rayas

Gobierno de Estados Unidos decretó feriado para lunes de febrero y habrá un nuevo fin de semana largo

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Apagón nacional contra ICE: protestas masivas paralizarían a Estados Unidos este 30 de enero

Sheinbaum confirmó suspensión de envío de petróleo a Cuba

¿Golpe definitivo a Cuba? Claudia Sheinbaum anuncia la suspensión del envío de petróleo a la isla

x

Las palabras de Melania Trump refiriéndose a la situación de Minnesota: “Estoy en contra de la violencia”

Noticias Destacadas