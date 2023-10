Hamás estaría listo para liberar a los rehenes, pero pone condiciones: deben frenar los ataques aéreos, según anunció Irán

Un movimiento podría desatar la barbarie

Asimismo, los combates entre el ejército israelí y Hezbolá no son nuevos, ya que, esta organización es muy similar a Hamás y comparten ciertos puntos, agregando que Líbano no reconoce a Israel como estado, por lo que la diplomacia no es un punto a favor en este escenario. Aun así, durante el 14 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel aseveraron que se adelantó un ataque con aviones no tripulados a lo largo de la frontera norte del país por movimientos sospechosos de este grupo.