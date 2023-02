Hermanas gemelas comparten el mismo novio y esperan quedar embarazadas al tiempo

Recientemente, se ha hecho viral una historia insólita y muy peculiar que gira alrededor de unas gemelas australianas, quienes desde hace más de diez años comparten a su novio y, además, esperan quedar embarazadas de él al mismo tiempo.

Se trata de Anna y Lucy Decinque, quienes tienen 35 años y desde pequeñas han compartido prácticamente todos los eventos de su vida juntas; es más, aún se visten igual, actúan de manera muy similar y, lo que más ha llamado la atención es que desde hace 11 años comparten a su pareja sentimental.

Las hermanas Anna y Lucy Decinque. - Foto: Tomada de Instagram - @annalucydecinque

Ahora bien, más allá de compartir a su novio, tal como ellas mismas lo explican, quieren que sus hijos nazcan en fechas muy cercanas para que puedan ver el nacimiento de sus primogénitos juntas. Por ende, esperan quedar embarazadas al mismo tiempo.

Las dos hermanas actualmente protagonizan el programa Extreme Sisters y allí Anna dijo: “No podemos vivir la una sin la otra, no podemos estar separadas; si es posible, nos gustaría estar embarazadas juntas (...) Al final del día, así es como elegimos vivir nuestra vida y estamos felices de vivir así”.

Por otra parte, el novio, quien responde al nombre de Ben, también tiene una particularidad y es que es gemelo igual que sus parejas; sin embargo, con su hermano no tiene una relación tan inseparable como las australianas Decinque.

Ante el comportamiento y el trato que Ben les da, Lucy dijo que él está de acuerdo con la manera en que las hermanas llevan su vida y hacen las cosas, por lo que siempre han tenido su apoyo.

“Él entiende que tenemos que ser iguales, tenemos que hacer todo juntos, nos entiende, no hay presión, simplemente entiende. Encontramos nuestro todo, estamos muy agradecidos de haber encontrado a Ben”, dijo Lucy.

Esperan tener sus bebés al tiempo. - Foto: Getty Images

Pareja gay hace historia: un tribunal de Corea del Sur reconoce derechos de ambos ante el sistema de salud.

En 2021 demandó al Servicio Nacional del Seguro de Enfermedad.

Un tribunal de Corea del Sur dictó este martes 21 de febrero una sentencia histórica, que por primera vez reconoce los derechos de parejas del mismo sexo.

El caso, que ahora pasará al Tribunal Supremo, fue presentado por una pareja de homosexuales, So Seong-wook y Kim Yong-min, que viven juntos y celebraron una ceremonia de boda en 2019. Sin embargo, no tenía validez legal, ya que Corea del Sur no reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexoHIS, porque dio de baja a su pareja, a la que había registrado como dependiente, tras descubrir que eran una pareja gay.

24 de mayo-Dos parejas sellan su matrimonio legal con un beso en la oficina de registro en el distrito de Xingyi en Taipei, Taiwán, donde se legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo. FOTO: Johnson Lai / AP - Foto: Johnson Lai / AP

Un tribunal inferior había dado razón al NHIS el año pasado, pero el Tribunal Superior de Seúl revocó esa decisión el martes, ordenando al proveedor de seguros que reanude las prestaciones a la pareja de So como dependiente.

“Estamos muy contentos. No es solo nuestra victoria, sino también la de muchas parejas del mismo sexo y familias LGTBQ de Corea”, declaró la pareja tras la sentencia, según su abogado Park Han-hee.

El tribunal dictaminó que el NHIS no había aportado “razones racionales fundadas” para tratar a las uniones del mismo sexo de forma diferente a los matrimonios de hecho, según una copia del veredicto.

Este fallo fue el “primer reconocimiento del estado legal de una pareja del mismo sexo” por parte de la corte, de acuerdo con Park Han-hee, el abogado que representó a los demandantes, de acuerdo con la agencia de noticias Yonhap.

Por su parte, el demandante, So, expresó a los periodistas: “Estoy encantado porque sentí que los jueces nos dijeron a través de una decisión judicial que los sentimientos de amor que tengo por mi esposo no deben ser objeto de ignorancia o insultos”. Las declaraciones fueron recogidas por el diario Korea Herald.