Hombre sale a jugar fútbol con sus amigos y al regresar a su casa se llevó una gran sorpresa de su esposa

Algunas salidas nocturnas, pese a ser con amigos, pueden resultar a veces en una molestia para quien espera en casa y más cuando el lapso en la calle se extiende más de lo pensado. Mientras que el retorno al hogar es el momento más “anhelado” para ciertas personas, otras terminan con un recibimiento que nunca esperaron protagonizar.

Una “inesperada” sorpresa fue lo que se llevó un hombre cuando al término de un partido de fútbol consideró que ya era hora de regresar a su casa. Hasta el lugar lo acompañaron algunos amigos, quienes fueron testigos de un momento que (en su vida) pasará a la historia y podrá ser una de las anécdotas a compartir con hijos, nietos y buena parte de la familia.

Las razones de fondo sobre por qué un peruano fue sacado de su vivienda se desconocen, lo cierto es que los amigos de este no pudieron contener la risa al encontrar las pertenencias en la calle. En imágenes que se convirtieron en tendencia en TikTok se le observa sosteniendo una canasta con su ropa, mientras que su rostro enseña una sonrisa que, irónicamente, podría denotar cualquier sentimiento menos felicidad.

Una salida a jugar fútbol terminó de forma inesperada para un peruano. - Foto: TikTok @alejozambeque / Vía La República Perú

Según relataron medios locales, el individuo estaba compartiendo con sus amigos en un encuentro deportivo y al llegar a la residencia se encontró con una “radical” decisión de su esposa. A la pareja no pareció haberle hecho mucha gracia la ausencia del peruano.

Los comentarios recogidos por RPP y Red Uno reflejan, como en varios clips de este tipo, posiciones encontradas. Algunos señalaron que la esposa (aún sin conocerla) no era la mujer indicada si le cohibía el espacio de esparcimiento, mientras que otros se tomaron el hecho con humor: “Lo mismo le pasó a mi hermano”, “Que se vaya a dormir a la cancha”, “Se nota que ni jugó”.

Mundial en medio de la misa

A propósito del Mundial de Qatar 2022, la euforia por las disputas futbolísticas han tomado un plano central en los últimos días y en lo que augura será algo que continúe hasta el fin del certamen el 18 de diciembre. Un hombre quedó en evidencia cuando estaba viendo la cita deportiva, lo que causó “extrañeza” es que fuera en plena misa.

“Con un ojo en la misa y con el otro en el Mundial” es la descripción que acompaña este episodio tendencia en las redes sociales. Y es que el hecho de no estar en suelo qatarí no es impedimento para millones de fanáticos quienes se han valido de otras formas para alentar a sus selecciones.

La intención de asistir a la eucaristía parecía “intacta”, pero mayor era el interés por no perderse el partido. Por ello, esta persona resolvió llevar su celular con carga suficiente y ubicarlo verticalmente sobre el espaldar de la silla posterior, de manera que escuchara el sermón del sacerdote y estuviera pendiente (por ejemplo) del momento del “anhelado” gol.

Este video acumula más de 943.000 reproducciones, y cientos de comentarios como: “Lo obligaron a ir”; “Las cosas de Dios son sagradas. Respeto hermano, bendiciones”, “Y tú por qué estás grabando”; “Es más importante el juego”; “TikTok no perdona nada”; “Cuando hagan gol gritan aleluya”, son algunos de los mensajes en esa red social.

Como este, no son pocas las escenas que no han pasado inadvertidas para millones de internautas (sean o no fanáticos de algún equipo). Las tradiciones de distintos países y hasta choques culturales y políticos también han tenido lugar.