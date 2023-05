Hombre ‘sermoneó’ a reportera que no tiene novio a sus 36 años y el video se hizo viral en redes

Una mujer que hace contenidos como reportera en sus redes sociales se volvió viral tras preguntarle a un transeúnte su opinión sobre su situación sentimental.

“Yo tengo 36 años y no tengo novio ¿Se me está pasando el arroz?”, fue la pregunta que le planteó, ante las cámaras, la reportera al hombre, que respondió inmediatamente: “obvio, ya hace unos seis, siete años”.

El hombre añadió de manera contundente y con cierta molestia: “Estamos mal en la mente con la mujer. Se quedan sin hijos, sin familia. A los 50 vas a estar sola, con tus sobrinos, buscando una mascotita de hijo. Lamentablemente estamos equivocados en esta sociedad”, recalcó el hombre.

“Pero no me digas eso”, respondió la mujer con algo de humor, a lo que el hombre respondió: “vos preguntás, hacete cargo”, le respondió el hombre.

La mujer contestó con una sonrisa de sorpresa en la cara: “no, no, yo quiero la realidad, pero la realidad ha sido muy dura”. Su entrevistado comentó la forma en que él ve este tipo de temas: “Yo pienso así, lamentablemente yo pienso a la antigua, familia y 2 o 3 hijos”. Ella le contrapreguntó: “¿Tú crees que hay una edad para todo, según tú”, ante lo cual el hombre respondió de nuevo: “¡Obvio!”.

Reacciones

Las respuestas a este video, que es parte de los contenidos virales, son variadas.

“Muchos piensan a la antigua y terminan en un hogar de ancianos solos y sin ningún cuidado de esos hijos”, apuntó una mujer en los comentarios. “¡Un hijo o una pareja no asegura compañía en el futuro! ¡Los tiempos y la gente cambian!”, escribió alguien más.

La mujer apuntó en la información del video que fue realizado en Madrid, en la Gran Vía. Ella habla con acento español y el hombre que respondió era aparentemente un argentino, por lo que algunas personas hicieron alusión a ese tema: “el argentino más sincero imposible”, alguien más escribió: “es sincero, pero no quiere decir que tenga razón”, mientras que otro internauta apuntó: “Qué grande el argentino, por eso me caen bien”.

Un usuario escribió sobre su experiencia personal: “Yo tengo 43, me casé hace 6 y tengo un niño de 5, y otro de 2... nada es imposible si el arroz es de buena calidad...”, haciendo alusión a la idea de que el arroz se había “pasado”, que discutieron en la entrevista.

Otras personas contradijeron la idea del hombre, una mujer explicó: “tengo 3 hijos y mi pareja, y me siento supersola, tener hijos y pareja no soluciona nada”; alguien más anotó, basada en su experiencia: “A los 50 me quedé sola, mi esposo me dejó de amar y mis tres hijos crecieron e hicieron su vida, ¿y saben qué? ¡Soy muy feliz!”.

Finalmente, una usuaria resumió lo que para ella era el significado de tener hijos: “Ojalá y los hijos nos garantizaran compañía para siempre. Si se los tiene es por amor a que ellos sean libres y disfrutarlos mientras se pueda”.