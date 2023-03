Horrores sin límites: revelan terribles torturas y tratos crueles en prisiones secretas de Kim Jong-un

En algunos casos, según oenegés defensoras de derechos humanos, los mismos prisioneros no son conscientes de que han sido violentados, en tanto también desconocen la existencia de parámetros mínimos de respeto del ser humano debido al hermetismo mismo del país en el que viven.

A través del testimonio de las propias víctimas de torturas y tratos inhumanos, la organización defensora de los derechos humanos Korea Futura dio a conocer en su más reciente informe una denuncia sobre las difíciles condiciones a las que son sometidos los reos al interior de las cárceles en Corea del Norte, siendo objeto de ellos hasta las personas llevadas allí por la comisión de delitos leves.

En medio del horror de sus narraciones entregadas a la ONG, esta destaca las denuncias de los reos que pudieron ser testigos y víctimas de acciones repudiables como torturas, violaciones, abortos forzados e incluso llegaron a conocer casos de ejecuciones extraoficiales que tenían lugar al interior de los penales del régimen de Kim Jong-un.

ONG saca a la luz tratos inhumanos al interior de la intrigante y hermética Corea del Norte. - Foto: via REUTERS

Según recogen medios internacionales, dichas denuncias recogen incluso testimonios de personas que también laboraban en dichos penales, y que conscientes de que lo que estaban haciendo al servicio de su régimen era errado, decidieron también apartarse e incluso huir de Corea del Norte, buscando a su vez servir de canales de denuncia frente a las atrocidades que ocurren en uno de los países ‘más desconocidos del mundo’, debido a su política hermética.

El informe de la referida ONG defensora de Derechos Humanos, a su vez, se nutre de las imágenes satelitales de los penales, que fueron analizadas por grupos de expertos, y que sirven de sustento aparte de las denuncias que los mismos exconvictos revelan sobre las atrocidades ocurridas allí.

En su denuncia, de la cual hacen eco medios internacionales, la ONG logra dar cuenta de la ocurrencia de cerca de 1.000 casos de tratos indebidos para con la población carcelaria a la luz de los Derechos Humanos, en un documento que incluso denuncia la existencia de conductas sexuales en contra de los presos.

Así, una de las principales críticas recogidas en contra del sistema penitenciario de Corea del Norte, se basa en que este no está diseñado para la rehabilitación de los detenidos, sino, por el contrario, es aplicar un modelo de castigo extremo, llevado al aislamiento total de los reclusos, y a la defensa de la existencia del régimen en cabeza de la dinastía del actual líder.

Entre las denuncias se incluyen casos de personas que habrían bajado a la mitad de su peso en tan solo un mes, siendo al comienzo incluso personas de por sí ya en déficit de nutrición. Algunos reos terminan comiendo roedores que se cuelan en las celdas. - Foto: Getty Images

En muchos casos, el reporte advierte que los encargados de perpetrar los actos abusivos, además de los mismos funcionarios de la cárcel, son los altos funcionarios militares del régimen, quienes acuden periódicamente a estas cárceles.

Algunos de los testimonios

Según recogen medios internacionales que hacen eco de dicho informe de la ONG defensora de Derechos Humanos, dentro del informe se recoge, entre otros, el caso de un grupo de personas que fue detenido por una situación que se considera ‘grave’ en Corea del Norte: intentar salir sin autorización del país cruzando la frontera con Corea del Sur o China.

En ese caso, el reporte habla de la ocurrencia de abusos sexuales en contra de los detenidos, entre los que incluso se encontraban mujeres que habrían sido obligadas a abortar con sus hijos ya a punto de nacer, mientras que otros detenidos son sometidos a ingentes situaciones de inhumanidad entre las que se destaca el sometimiento a situaciones extremas de hambruna, que los llevó a reducciones de peso increíbles en espacio de solo un mes.

En ese sentido, se refiere el caso de una persona de cerca de 60 kilos, ya de por sí delgado, quien llegó al extremo de pesar tan solo 30 kilogramos en espacio de pocas semanas, por lo que el mismo instinto de supervivencia lo había llevado a recurrir a la ingesta de roedores e insectos que se colaban eventualmente en su celda, una situación que da cuenta de la ‘deshumanización’ a la que son sometidos.

En algunos casos, las víctimas de maltratos o torturas ni siquiera son conscientes de ser víctimas de esto en tanto por el mismo hermetismo del país no tienen concepto de la existencia de Derechos Humanos. - Foto: Getty Images

Incluso, uno de los aspectos que destaca el mismo informe es cómo, pese a existir inminentes abusos de los derechos humanos, para muchos de quienes incurren en su violación y para las mismas víctimas, la situación no es evidente en tanto no conocen en sí de dichas normas internacionales o no tienen concepto de ello debido a las mismas circunstancias en las que han sido formados.

En palabras retomadas por medios internacionales, la fundadora de Korea Future apunta frente al particular que “ni siquiera se dieron cuenta de que estaban siendo torturados”, afirmando incluso que, en algunos casos, los mismos reos son convencidos de que sus actitudes en serio son punibles, y que se merecen lo que están viviendo, sin entender siquiera que es un castigo.

Dentro de las denuncias también se apunta que existe una sobrepoblación carcelaria en Corea del Norte, refiriendo altos niveles de hacinamiento en las celdas, en las que incluso se les dicta hacia dónde deben mirar.

Los reos señalan que se les obliga a desplazarse al interior de la cárcel gateando o con el cuerpo inclinado hacia adelante.

“Todo lo que escuchas es el sonido de la respiración de las personas”, añade parte de la denuncia, en la que se afirma que las autoridades buscan reeducar a través de trabajos forzados a los detenidos, introduciéndoles ‘el chip’ de la obediencia irrestricta al régimen.

Los reos que entregaron su testimonio también afirmaron que, pese a que en algunos casos se han denunciado las irregularidades ante los mismos inspectores sobre las conductas indebidas de los guardias, en aspectos como violaciones sexuales, dichas denuncias solo han terminado en represalias traducidas en golpizas.

A su vez, un reciente informe revelado por la relatora especial de la ONU para Corea del Norte, Elizabeth Salmón, lamentó el aumento del hermetismo de Corea del Norte, afirmando que este es aún mayor desde la pandemia.

Sobre las condiciones carcelarias, el informe de la funcionaria de la ONU ha hecho énfasis en el escenario de tortura a las mujeres privadas de la libertad en ese país, asegurando que estas son sometidas a lamentables y repudiables actos de violencia machista, denunciando que muchas de ellas son sometidas a trabajos forzosos al interior de los penales.

Desde la ONU han pedido a Corea del Norte que por lo menos permitan que mujeres presas sean cuidadas por guardias mujeres. - Foto: Getty Images

En medio de la denuncia, el informe de la ONU también da cuenta de mujeres obligadas a ejercer la prostitución, dando cuenta de la cada vez más difícil situación interna del país, en medio de informes que revelan que el hambre y la precarización de la vida es aún mayor en los recientes tiempos.

Desde la ONU, incluso sabiendo que el régimen hará oídos sordos, se pidió que se mejoren las condiciones carcelarias, apuntando a la necesidad de que las mujeres privadas de la libertad por lo menos sean vigiladas por personas de su mismo género.