Imágenes | Familiares dejan plantada a quinceañera, pero extraños llegan a festejar por lo alto su cumpleaños

Las historias curiosas en redes sociales siguen sorprendiendo a los usuarios y en esta oportunidad la protagonista fue una quinceañera que resultó plantada por sus invitados el día de sus cumpleaños. Sin embargo, esto no fue impedimento para festejar esta importante fecha, pues al ver la situación, extraños decidieron acompañarla y celebrar ese día especial.

El hecho se hizo viral por medio de Facebook, en una cuenta llamada Apodaca en Alerta, en la que se compartió que los invitados de la joven nunca llegaron al evento, por lo que decidieron invitar a los internautas a asistir a la celebración y para sorpresa de todo, al lugar llegaron muchas personas para acompañar a la quinceañera; a tal punto que por medio de una actualización de Facebook que dio a conocer: “Ya no se está permitiendo la entrada, ya se llenó”.

A pesar de que la quinceañera inició su celebración sin sus seres más allegados, gracias a los internautas que vieron el anuncio por medio de dicha red social, pudo disfrutar de una velada llena de baile y sonrisas. Pero como si esto no hubiera sido suficiente, a la fiesta también llegó un invitado inesperado, un perrito que se coló al evento, pero que desafortunadamente orinó el vestido de la joven.

Los extraños invitados se tomaron fotos con la quinceañera. - Foto: Medio de comunicación El Mañana Mexico

La quinceañera a la que los familiares la dejaron plantada. - Foto: Facebook @ApodacaEnAlerta

Este curioso hecho no solo llamó la atención de los internautas de Facebook, sino que también se hizo viral en TikTok. En las imágenes publicadas se puede observar como al inicio de la fiesta, la mayoría del salón donde se iba a celebrar el cumpleaños estaba casi que vacío.

El lugar del evento estaba vacío hasta que llegaron los invitados convocados por Facebook. - Foto: Facebook @ApodacaEnAlerta

Del mismo modo, a este hecho se suma uno en donde borracho arruina el vals de una quinceañera. Este sujeto se encuentra en el ojo de las críticas luego de que interrumpiera justo en uno de los momentos más importantes de la ceremonia, el vals.

Lo que mayor tristeza ha generado entre los internautas es que la joven se encontraba bailando con el retrato de su padre fallecido cuando uno de los invitados completamente alcoholizado pasa a la pista de baile tambaleándose para luego protagonizar un penoso hecho.

El antagonista de esta historia se fue acercando a la quinceañera sin que ella se percatara de la situación. Cuando estaba a solo centímetros de ella, el hombre perdió el equilibrio por el exceso de alcohol y se desplomó a los pies de la homenajeada.

Alcoholizado arruina fiesta - Foto: TikTok: @apaciblesdelnorte

El inconsciente sujeto alcanza a empujarla con su caída y de inmediato la joven se gira para encontrarse con la triste imagen, todo mientras sostenía el retrato de su padre con el que hubiera deseado estar en ese momento para que hiciera respetar su celebración.

El video se hizo viral y las críticas no se hicieron esperar. El invitado a la fiesta se lleva la peor parte de los comentarios. Sin embargo, algunos responsabilizan a la familia de la joven por permitir que el sujeto alcoholizado se acercara en ese estado a la quinceañera.

Pierde el conocimiento - Foto: TikTok: @apaciblesdelnorte

Es decir, que a los demás invitados les faltó reacción para evitar dañar un momento tan conmovedor como el que se estaba viviendo en ese instante. El video ya cuenta con más de 3,6 millones de comentarios en la red social TikTok.

“Me molesta que no entró ningún familiar o amigo a sacarlo cuando se veía venir”; “Y esa fue la última fiesta a la que lo invitaron”; “Por eso es mejor no hacer fiestas si no hay presupuesto, a veces es más la presión social y familiar que el deseo personal de hacerlo”; “No hay palabras”; “Mi México mágico”; “El señor: creo que es buen momento para dormir”; “El último vals del señor”, fueron algunos comentarios a la publicación.