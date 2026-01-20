Impactante descubrimiento: encuentran la iglesia que inspiró a Leonardo da Vinci tras más de 2000 años

Un equipo de arqueólogos italianos dio con un descubrimiento que ha generado expectación en los círculos de historia, arquitectura y arte, una de las edificaciones que sirvieron de inspiración para Leonardo da Vinci, la basílica de Vitruvio.

La búsqueda de esta construcción antigua se había convertido en un proyecto de largo aliento para especialistas del Superintendente Arqueológico de Roma, que durante décadas han monitoreado y analizado sectores del cinturón urbano antiguo de la ciudad.

El hallazgo se produjo tras excavaciones meticulosas que permitieron identificar estructuras, muros y restos que coinciden con descripciones históricas detalladas.

Restos de columna iglesia de Vitruvio en Roma Foto: MINISTERIO DE CULTURA ITALIANO

Los arqueólogos italianos han identificado muros pavimentados, columnas y basamentos que señalan estructuras de una basílica pública, que según los historiadores, era un edificio común en la antigua Roma para reuniones civiles y discusiones filosóficas.

El hallazgo se llevó a cabo en un área que coincide con la ubicación general propuesta en textos clásicos.

Además, se han encontrado indicios de uso continuo del espacio durante varios siglos, lo que sugiere que la basílica no solo era un monumento aislado, sino un lugar activo de sociabilidad e intercambio de conocimiento en su tiempo.

Este descubrimiento ha sido calificado por especialistas como uno de los más significativos de las últimas décadas en Italia, no solo por su valor arqueológico, sino también por su impacto en el campo de la historia del arte y la arquitectura.

Al unir un sitio físico con textos antiguos y sus influencias en figuras como Leonardo da Vinci, se fortalecen las bases del estudio del pensamiento clásico y su legado.

Las autoridades culturales italianas han anunciado que se abrirán más etapas de excavación y análisis, con la expectativa de nuevos hallazgos, los cuales proporcionen más detalles sobre la vida, función y transformaciones de la basílica a lo largo del tiempo.

Lo verdaderamente impactante es la relación entre este sitio arqueológico y la historia del arte, ya que, la Basílica de Vitruvio habría sido la base conceptual del famoso ‘Hombre de Vitruvio’ de Da Vinci, el icónico boceto que representa las proporciones ideales del cuerpo humano.

Pintor Leonardo da Vinci Foto: Zenda

La obra de Leonardo, elaborada en el Renacimiento, se inspira en las teorías de Vitruvio sobre simetría y proporción, pilares de la estética arquitectónica clásica.

Según los expertos, los restos encontrados confirman la existencia de una construcción de gran escala y complejidad, lo que válida descripciones históricas que hasta ahora se consideraban teóricas.

Las evidencias apuntan a que la basílica habría servido como centro de debates técnicos y producción arquitectónica en la Roma antigua.