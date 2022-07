Impactante video: mujer no se deja robar y termina arrollando al ladrón

En Santiago de Chile, Chile, la conductora de un vehículo blanco frustró el robo que le iban a hacer su camioneta al arrollar a uno de los asaltantes y arrastrarlo unos cuantos metros por la vía al quedar prendido del capó del carro.

El hecho, que quedó registrado en video, se presentó en horas de la noche mientras los carros esperaban en un semáforo en rojo, exactamente, en la comuna La Reina, considerado uno de los sectores más populares del norte de la capital chilena, entre las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales.

Después de atropellar a los ladrones, la mujer, que al parecer iba con su hija, aceleró sin mirar atrás para evadir el robo. En ese momento, el hombre que se encontraba sobre el capo cae en el asfalto y llegan a recogerlo en un vehículo negro, en el que escapan con las manos vacías.

El suceso fue grabado por personas que pasaban por el lugar a mediados del mes de enero y la mujer pudo ser identificada como Andrea, quien le afirmó al medio Biochile que más adelante el carro habría presentado fallas, pero, afortunadamente, los ladrones ya no venían persiguiéndola.

También indicó que su reacción se debió a que uno de los hombres le apuntó con una arma de fuego, por lo que intentaba proteger a su hija, pues estaba en riesgo su vida.

Una joven de 32 años logró huir de una encerrona, cuando cerca de las 10 de la noche conducía por la comuna de La Reina.

El hecho se registró en la esquina de las calles Fernando Castillo Velasco y Vicente Pérez Rosales, al momento en que el semáforo se encontraba en rojo. pic.twitter.com/xot229dSuX — Neomarinero (@Neomarinero) January 18, 2022

“Yo lo tenía pensado, si algún día me pasaba esto con o sin mi hija yo iba a tratar de arrancar. Al final es la vida de ellos, o la mía. Independiente a que entregue el auto igual me pueden disparar o llevarse a mi hija. Quizá no es recomendable lo que digo”, aseguró.

Así mismo, la mujer informó que interpuso un denuncio formal, pero, aún no ha procedido, pues el robo no se concretó. Además, la reacción de la mujer fue alabada y criticada por los internautas que apreciaron el video.

Un hecho similar ocurrió en Barranquilla, Colombia. En una cámara de seguridad instalada dentro de un bus de servicio público de la ciudad, con el propósito de evitar atracos dentro de los articulados por delincuentes dedicados a la piratería terrestre, paradójicamente siguen quedando grabados los hechos de inseguridad, sin muchas soluciones.

Esta vez el video se ha hecho viral en las redes sociales y en los portales noticiosos de la capital de Atlántico, por la inesperada reacción del conductor del bus, quien al parecer fue atacado y no precisamente por los delincuentes, sino por los nervios.

Sin que se notara mucho y en una actitud desafiante, el hombre decidió no entregarle el producido de su trabajo a los ladrones, quienes se lo exigían con arma en mano. Así las cosas, él tomó su celular y el dinero y lo lanzo a sus pies para esconderlo.

Pero como si fuera poco ante las amenazas de los antisociales con dispararle en la cabeza si no colaboraba, el habilidoso conductor al volante pisó el acelerador del vehículo ante la mirada atónita de los pasajeros y los gritos amenazantes de los dos sujetos.

Según contó el conductor del vehículo a un medio de comunicación, él ya sospechaba cuál era la real intención de los dos jóvenes que se habían subido haciéndose pasar como pasajeros.

“Yo sentí que el pelao se levantó de la parte de atrás, lo vi por el retrovisor cuando venía y sospeché, cuando veo que me saca la pistola y me dice dame la plata. Mi reacción fue tomar el celular, cogí parte del dinero y me lo tiré en los pies”, dijo el hombre.

En medio del relato, el conductor reconoció que aunque estaba siendo apuntado con una pistola que pudo estar cargada, su osadía fue retar al delincuente.