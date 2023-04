Incendio en Ciudad Juárez: abogado asegura que pidieron a los agentes de seguridad que no dejaran salir a los migrantes

Mientras las autoridades mexicanas continúan investigando los hechos que llevaron a la muerte ahora a, 40 migrantes, balance que aumentó tras el fallecimiento de uno de los heridos, en el incendio en Ciudad Juárez. Un abogado que lleva el caso dio una entrevista en exclusiva revelando que, presuntamente, a los guardias les pidieron que no dejaran salir a los extranjeros.

El abogado Jorge Vázquez Campbell, quien está representando a algunos de los guardias y agentes de seguridad que fueron señalados por las autoridades mexicanas, dio una entrevista para el medio Border Report, en el que reveló que algunos de sus clientes estaban atemorizados por las consecuencias que podrían tener, muy a pesar de solo haber “seguido órdenes de sus superiores”.

Un abogado que lleva el caso dio una entrevista en exclusiva revelando que, presuntamente, a los guardias les pidieron que no dejaran salir a los extranjeros. - Foto: AFP

“Llegaron aquí a pedir protección para que un juez federal emitiera un auto para protegerlos de una detención arbitraria. Me explicaron lo que pasó y me molesté tanto que archivé la información”, indicó al medio citado, afirmando que fue justamente, el director regional del Instituto Nacional de Migración (INM) quien les pidió a los guardias que no abrieran las rejas para que salieran los migrantes.

“Estoy presentando una denuncia dando prueba de que el responsable de estos homicidios es el representante legal de inmigración en el estado. Lo llamaron para decirle que había un levantamiento en la estación y él les dijo, ‘déjenlos en paz y salgan de la estación’ (...) Con eso, todo comenzó a quemarse y matarlos”, expresó Vázquez, según recoge el Border Report.

Balance de fallecidos

El número de fallecidos por el incendio de un centro de detención de migrantes en una localidad mexicana fronteriza con Estados Unidos subió a 40 tras el deceso de uno de los heridos, según informó este lunes el gobierno nacional.

La muerte del migrante, cuya identidad no fue revelada, ocurrió luego de que había sido trasladado por una ambulancia aérea desde Ciudad Juárez (norte) -donde ocurrió el siniestro- hasta el Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (CENIAQ) en Ciudad de México, informó la secretaría de Seguridad.

“Lamentablemente una de las víctimas perdió la vida al llegar al CENIAQ, por lo que al momento se registran 40 personas fallecidas y 27 heridas”, agregó la dependencia en un comunicado.

Además del fallecido, otros cinco lesionados fueron trasladados vía aérea a la capital mexicana durante el fin de semana “derivado de la valoración médica de especialistas” del CENIAQ y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.

Supuestos miembros del personal se alejan de la celda donde las llamas y el humo comienzan a extenderse, pareciendo ignorar a los inmigrantes detenidos, que están encerrados detrás de la puerta de una celda en un centro de detención en Ciudad Juárez - Foto: via REUTERS

De los 27 heridos, 23 siguen hospitalizados mientras este lunes “continuará el arribo de más víctimas a la capital del país, a fin de que reciban la atención especializada que requieren, dada su condición de salud”, agregó el despacho de Seguridad.

Cinco de los pacientes “que presentan una mejoría notable” fueron trasladados a un hospital temporal del seguro social en Ciudad Juárez para facilitar las entrevistas que la fiscalía mexicana les está realizando como parte de la investigación del siniestro, detalló la autoridad.

La secretaría de Seguridad y otras dependencias gubernamentales se reunieron también con representantes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Venezuela para informarles sobre la atención brindada a sus ciudadanos, indicó el comunicado.

Los capturados

Las autoridades confirmaron el viernes pasado la captura del migrante señalado de provocar el incendio, quien fue detenido junto a otras cuatro personas: tres de ellas funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) y un vigilante privado.

El sexto sospechoso, acusado por la fiscalía, es otro guardia privado que permanece prófugo.

Durante el incendio de la estación migratoria, la cual fue clausurada por el gobierno, fallecieron 18 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha garantizado que el caso no quedará en la “impunidad”, visitó el viernes Ciudad Juárez para constatar la atención a las víctimas. Allí, medio centenar de migrantes protestaron alrededor del vehículo que lo trasladaba denunciando que son criminalizados por intentar buscar un mejor futuro en Estados Unidos.

Ambulancias y personal de equipos de rescate afuera de un centro de inmigración en Ciudad Juárez, México, el martes 28 de marzo de 2023. Al menos tres docenas de migrantes han muerto en un incendio. - Foto: AP

