Indignación contra tiktoker que tiñó a su perro de verde para “hacerlo parecido al Grinch”

En medio de la época decembrina, cientos de personas aprovechan los personajes de películas e historias tradicionales para disfrazarse y crear un ambiente con espíritu navideño. Por lo que tanto centros comerciales como algunas noches en las casas aparecen tanto el Grinch, como Santa Claus, entre otros personajes.

Sin embargo, una joven en internet se ha convertido en viral al disfrazar a su perro del Grinch, esto por el método radical que utilizó para este fin. Puesto que muchas personas han indicado que esto podría ser considerado hasta maltrato animal, aunque a través de sus videos también se ha defendido de los malos comentarios.

La joven se identifica como Ashley Spielmann en TikTok, y mostró todo el proceso que le tomó teñir el pelaje de su perro con verde, rojo y blanco para que este quedara como el personaje que “odia la navidad”, el Grinch, y luego de esto el video se convierte en viral, así como su perro, quien quedó significantemente parecido al personaje ficticio.

“Pobre bebé”, “no sé como sentirme”, “eso es legal”, “pobre schnauzer”, “abuso animal, esto es ridículo”, “Los animales no pueden consentir. No los obligues a hacer locuras como esta. Son criaturas vivas, no juguetes, artículos de tocador o declaraciones de moda”, son algunos de los comentarios que se leen en el video publicado.

Mientras que en publicaciones recientes, la mujer dueña del perro muestra que este estuvo en las noticias y que no se siente mal por lo que hizo, puesto que sería “seguro” y, por lo tanto, su mascota estaría en buen estado de salud.

“Yo explicándole a todos que pintar el pelo de tu mascota no es abuso”, indicó la joven en uno de sus videos, mientras cantaba una canción tendencia en la red social.

Grinch se hace viral por su reacción cuando un niño le pidió una foto

Este villano de la Navidad sacado de un mundo de fantasía, empieza a aparecer por esta época, en México un hombre disfrazado del memorable personaje se hizo viral tras meterse totalmente en el personaje luego de que un niño le pidiera una foto para navidad.

En un video compartido por Enrique Guzmán en su cuenta de TikTok, se puede observar al ‘Grinch’ en plena vía pública acariciando a un perro, dando esperanza de que aún podría sentir ternura por un ser vivo, sin embargo, todo cambiaría segundos después.

Un niño se acerca para pedirle una fotografía de recuerdo, pero el hombre disfrazado lo rechaza de una manera inesperada.

“Ay, déjame de estar molestando. Desde hace rato me estás ching* y ching* y ching*. ¡Pinc*s escuincles castrosos”, exclamó el hombre con molestia.

Al percatarse de que no estaba quedando bien ante la gente que lo rodeaba, el ‘Grinch’ procede a entregar la explicación de su reacción.

“Es que ya una vez es cotorreo. A cada rato están mam* y mam*; ching** y ching**, ya me fastidiaron. Perdón por las palabras, estoy encabro**”, sentenció el hombre en un intento de explicar lo que sentía.

El niño se alejó del hombre sin haber podido conseguir su fotografía, mientras que en las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar.

“Le salió mejor que a Jim Carrey”; “Actores que le dieron vida al personaje”; “Hasta el perro es igual jajajaja”; “Se volvió mi video favorito”; “Top 10 personajes que se metieron demasiado en su papel”; “Lo consumió el personaje”, fueron algunos de los cometarios de los internautas.