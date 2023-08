Indignante: programa de televisión en Perú genera polémica tras poner a desfilar a menores de edad en vestido de baño

“No todo me resulta fácil”: SEMANA habló con Kairan Quazi, niño genio de 14 años, empleado en SpaceX

Contexto: “No todo me resulta fácil”: SEMANA habló con Kairan Quazi, niño genio de 14 años, empleado en SpaceX

Drástica decisión

| Foto: NurPhoto via Getty Images

Los hechos ocurrieron en Perú. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La conductora y productora del programa Tula Rodríguez se pronunció en sus redes sociales y afirmó: “No puedo ser ajena ante esta situación tan penosa. El día que se grabó ese programa yo no estuve porque estuve de vacaciones fuera de país con mi hija. Para ser 100% honesta, recién ayer me enteré de todo lo sucedido y del contenido que se grabó en ese programa”, aseguró.