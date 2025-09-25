Inesperado testimonio de Diego Londoño, que apareció por accidente en un video de TikTok: esto dijo sobre su regreso

A inicio de esta semana, se volvió viral un video de TikTok en el que aparece, por accidente, un colombiano que había desaparecido dos años atrás y que su familia seguía buscando.

El video fue grabado en Perú, por la creadora de contenido ecuatoriana Amy Solano, que logró captar casualmente al colombiano. En la publicación, la hermana del hombre aseguró que este se trata de su hermano, Diego Londoño, del que no sabían nada desde hace años.

El insólito momento se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. Ante la situación, una periodista del medio peruano Latina Noticias logró ponerse en contacto con el connacional, quien le aseguró que, pese a que extraña a su familia, no tiene ninguna intención de volver a Colombia.

Diego Londoño fue captado por accidente por una creadora de contenido. | Foto: Amy Solano

La reportera detalló que Londoño “alquila habitaciones resultado de las propinas que recibe a diario, lleva su arte a través de los restaurantes con la música”.

Solano, luego de compartir su video, notificó que el hombre se encuentra en Chiclayo, Perú, y que “está en una comisaría y se encuentra muy bien”, agregando que la familia del colombiano ya se había puesto en contacto con los agentes para poder tener contacto con su familiar desaparecido.

Sin embargo, el hombre de 41 años aseguró en su entrevista que se encuentra viajando y teniendo una “experiencia de vida” y que, aunque extraña a su mamá, no pretende regresar pronto a su país de origen.

Luego de la noticia que ha dado vuelta en el continente americano, la familia Londoño ha explicado que hace dos años, el colombiano padece de una demencia senil, pero que antes de su deterioro mental contaba con una carrera académica y artística, pues había estudiado filosofía y música. Además, habla al menos tres idiomas: inglés, italiano y alemán.

Amy Solano se encontraba promocionando ropa en un video de TikTok, cuando en un momento enfocó hacia la ventana del local que daba a la calle, captando a un hombre que miró y sonrió a la cámara.

@amysolanogutierrez Yo quería hacer un video del nuevo pantalón Elisa de Rafaela Ecuador pero Dios tenía otros planes… ♬ sonido original - LetrasLove21 ❤️

Más tarde, Lucía y Marta Londoño comentaron que se trataba de su hermano reportado como desaparecido, y solicitaban más información sobre el colombiano