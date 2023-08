Influencer tiene seis esposas, quiere tener diez y un hijo con cada una: “El amor es profundo”

Hace algunos años era impensado que un hombre o una mujer, en especial estas últimas, tuvieran varias parejas oficiales al mismo tiempo , algo que tal parece hoy en día no genera ningún conflicto, aunque claro que esto depende de cada una de las personas.

Arthur O Urso es un influencer brasileño que se ha vuelto famoso recientemente, pero no precisamente por el contenido que suele publicar en sus redes sociales, donde tiene más de 200 mil seguidores, sino por su peculiar estilo de vida en materia de relaciones de pareja.

A pesar de ello, el hombre no escondió su deseo de tener más y aseguró que su objetivo es tener un total de 10 mujeres a su lado , algo que por supuesto ocasionó críticas en su contra. No obstante, una de las cosas que más ha llamado la atención fue que el brasileño afirmó que por todas siente un gran amor y por ello quisiera tener un hijo con cada una.

¿Cómo comenzó?

Al poco tiempo después, el influencer brasileño decidió formalizar sus relaciones a través de ceremonias religiosas que llevó a cabo, aunque estas no tienen ninguna validez legalmente.

No obstante, la situación no ha sido nada fácil para el influencer en lo relacionado a la vida sexual, pues, según comentó, en un principio intentó crear una especia de calendario para poder complacer a todas sus mujeres. Sin embargo, esta situación no le funcionó debido a que, según dijo, cuando estaba con una en verdad deseaba estar con otra.