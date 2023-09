Inquietante video: presentan en el Congreso mexicano “seres no humanos”, ¿qué es eso?

Ante la Cámara de Diputados, como parte de una audiencia pública sobre ese tipo de seres, Maussan llevó dos cuerpos en cajas. Según informó El Universal , su propósito no fue otro más que establecer las bases para una legislación sobre los Fenómenos Aéreos Anómalos No Identificados (FANI), a partir de esas ‘pruebas’.

¿Cuáles son las pruebas presentadas?

Según él, estos (disecados) fueron recuperados en una mina hace seis años y han estado sujetos a una investigación “profunda”. Esos cuerpos “no son parte de nuestra evolución terrestre y, después de desaparecer, no hay una evolución posterior”, agregó el experto en esos temas. “No se trata de momias, se trata de cuerpos íntegros, completos, que no han sido manipulados en su interior”.

“A pesar de todos los estudios y monitoreo del cielo, hasta la fecha no hay ningún reporte observacional o experimental que ofrezca evidencias de vida fuera de la Tierra o de visitas de civilizaciones de otros mundos (...). Estamos conscientes” de que ello “es de gran interés para la población”, continuó.

Como parte de la presentación de Jaime Maussan, intervino Enrique Jaime Kolbeck, controlador de tráfico aéreo en Ciudad de México, quien aseguró que ese tipo de fenómenos no eran un “mito” sino que invadían de forma ”peligrosa” espacios de numerosas rutas en la nación azteca.

Tienen “una tecnología muy superior”

El Pentágono dispondrá de un web site para reportar experiencias y avistamientos con elementos voladores no identificados. | Foto: Getty Images - MATJAZ SLANIC

Los también llamados ovnis no han estado alejados tampoco de la discusión en Estados Unidos, país que recientemente aseguró no tener pruebas suficientes para constar la existencia de vida interplanetaria. No obstante; sobre el Gobierno se han lanzado señalamientos de supuesto ocultamiento de información.