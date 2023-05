Insólito: periodista entrevistó a ladrón mientras otras personas intentaban pegarle

Un periodista que hacía una transmisión en vivo para un canal en Argentina se encontró con una noticia en pleno desarrollo, cuando un delincuente cometió un robo en el sector.

El hecho ocurrió en la localidad de José León Suárez, ubicada en la zona norte del Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, cuando el comunicador fue testigo del momento en el que el ladrón fue sorprendido por la comunidad luego de cometer el ilícito.

Los ciudadanos redujeron al delincuente y mientras algunos de ellos lo tenían sometido en el piso y lo golpeaban, el periodista son pensarlo intentó entrevistarlo.

El hecho que se hizo viral en redes sociales quedó registrado en un video en el que se ve cuando los habitantes del sector visiblemente molestos rodean al delincuente y lo increpan por el robo que acababa de cometer.

El periodista del noticiero AmericaTV transmitía en directo sobre un tema diferente al hecho que se presentó justo en ese momento. Notó la acción de los vecinos que atendieron el sonido de una alarma de seguridad del sector y que advertía sobre un hecho delincuencial

“Un robo en pleno informe televisivo ocurrió en José León Suárez y fueron los vecinos los que detuvieron al delincuente”, señaló el medio de comunicación.

Según el presentador del informativo, los ciudadanos atendiendo la alarma de seguridad actuaron de inmediato sin esperar la presencia de la policía.

El periodista, que se encontraba cerca, de inmediato se dirigió al lugar donde había sido sometido el delincuente. Allí se observaba un hombre que se encuentra sentado sobre el ladrón, mientras una mujer lo tiene de los pies.

“Fíjense, los vecinos mismos está deteniendo a una de las personas que han intentado robar acá en la zona. Suena la alarma vecinal, entonces los vecinos salen. Finalmente, los atrapan”, dijo el comunicador durante la transmisión.

Pese a que los vecinos llamaron en varias ocasiones a la policía para que se hiciera presencia en el lugar, esta no se hizo presente, por lo menos, no quedó registrado durante la transmisión del periodista.

Y añadió: “Acá hay otro (ladrón). Los vecinos por supuestos revolucionados acá”, enseguida intenta entrevistar a una mujer que, al parecer, fue víctima del robo.

Luego se acerca a uno de los delincuentes que se encuentra tirado en el piso y que era golpeado por uno de los vecinos con patadas y puños.

“No puede hacer nada, no se puede vivir, no se puede llevar los chicos al colegio. Estamos podridos. Este es un barrio familiar”, dijo una mujer quien se quejó de la situación de inseguridad en el sector.

Víctima de la inseguridad

La víctima del robo fue finalmente entrevistada y narró los hechos: “Yo estaba cobrando en una moto. Me salieron de frente. Me sacaron un arma y me apuntó a la cabeza. Me bajé de la moto y se la entregué”.

“A lo que le di la moto me tumbó. Yo salí corriendo. El otro salió detrás de mí y me arrancó el bolsito”, narró.

De inmediato, el periodista se dirigió al delincuente y le preguntó que estaba haciendo que por qué robaba: “No estaba robando, es una confusión. No estoy armado. No puede ser nunca que diga que estoy armado”, le dijo al periodista.

Tras el robo la comunidad le aseguró al periodista que, ante el aumento de casos de hurto, decidieron crear una alarma para capturar a los delincuentes, ya que las autoridades no responden a las denuncias.

Pese a que los vecinos llamaron en varias ocasiones a la policía para que se hiciera presencia en el lugar, esta no se hizo presente, por lo menos, no quedó registrado durante la transmisión del periodista.