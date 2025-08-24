Suscribirse

Mundo

Israel lanza una ola de ataques contra la capital de Yemen tras el impacto de un misil de racimo hutí

Los insurgentes confirman dos muertos y decenas de heridos antes de avisar que ampliará sus ataques contra Israel

Redacción Mundo
24 de agosto de 2025, 4:29 p. m.
Israel lanzó una serie de ataques aéreos contra infraestructuras de la insurgencia hutí en la capital de Yemen.
El Ejército de Israel lanzó este domingo una serie de ataques aéreos contra “infraestructuras” de la insurgencia hutí en la capital de Yemen, Saná, que alcanzó un complejo militar donde se encuentra el Palacio Presidencial, dos centrales eléctricas y al menos un depósito de combustible, en un bombardeo con más de una veintena de proyectiles que dejó, según el Ministerio de Salud del movimiento, al menos dos muertos y 35 heridos.

El Ejército israelí confirmó los ataques en su cuenta de la red social X: una ola de bombardeos contra la “infraestructura militar” que comprenden ataques contra el complejo donde se encuentra el Palacio Presidencial, las centrales eléctricas de Haziz y Assar, y un almacén de combustible utilizado “para las actividades militares del régimen terrorista hutí”.

“Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus ciudadanos, incluido el lanzamiento de misiles tierra-tierra y vehículos aéreos no tripulados hacia el territorio del país”, explicó el Ejército israelí

El Ministerio de Defensa de Israel publicó una imagen protagonizada por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, observando los ataques en una sala de operaciones y rodeado de la plana mayor de seguridad.

Fuentes de seguridad israelíes avanzaron, bajo condición de anonimato, que los bombardeos constituyen una respuesta a los recientes ataques con misiles de los hutíes y particularmente al ocurrido el viernes, cuando un proyectil con carga de racimo, nunca visto antes en la campaña de los insurgentes contra Israel, alcanzó un domicilio en la ciudad de Ginaton, sin dejar víctimas.

El escudo defensivo de Israel fue incapaz de interceptar la carga entera del proyectil, de acuerdo con las fuentes de la investigación al diario ‘Times of Israel’, aunque insistió que las defensas aéreas del país están capacitadas para responder a esta clase de munición, prohibida por el Derecho Internacional por su carácter indiscriminado.

En una primera respuesta al ataque, un destacado representante político de los hutíes, Hezam al Asad, avisó que la insurgencia no se verá intimidada en lo más mínimo y que proseguirá su campaña contra Israel en apoyo a la causa palestina.

“Mediante su agresión contra nuestro pueblo, el enemigo sionista intenta engañarse con una victoria imaginaria atacando un tanque eléctrico, o una gasolinera, para levantar la moral de sus colonos entre el humo que se eleva”, advirtió, “pero solo se tambalea, sumido en el fracaso y la derrota”.

“Nuestras posiciones son firmes y basadas en principios, y nuestras operaciones en apoyo de Gaza continuarán y se ampliarán”, explicó el alto cargo del politburó de Ansar Alá, el nombre oficial de la insurgencia.

Ya en una declaración oficial posterior, el Gobierno hutí denunció que los ataques alcanzo la “vital central eléctrica de Haziz”, que “proporciona luz a hogares de personas inocentes y abastece a hospitales para niños y enfermos” objeto de una “destrucción generalizada” que desembocó en “un apagón”.

Consideramos al enemigo sionista y a su socio estadounidense directo plenamente responsables de las terribles consecuencias de este ataque traicionero y crimen atroz, y de la consiguiente pérdida de vidas, propiedades e infraestructura vital”, añadieron las autoridades.

*Con información de Europa Press



