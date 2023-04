Joven chileno compra comida para 5 meses en Argentina con un poco más de $500.000 y su historia se hace viral

En medio de la creciente inflación que están sufriendo los argentinos, la historia de un hombre proveniente de Chile se convirtió en viral luego de mostrar toda la comida que podía comprar con dinero que trajo de su país, Argentina, un lujo que dejó en evidencia las dificultades que viven en el país latinoamericano con una de las economías más golpeadas desde hace varios años.

El joven se identifica como @soyeljota en TikTok, sin embargo, el medio peruano La República recalcó que este se llama Juan Pablo, y su intención inicial era intentar llevar todo el mercado hasta su casa en Chile, sin embargo, la gran sorpresa para muchos en la plataforma digital fue la cantidad de comida que pudo comprar con tan poco dinero.

El creador de contenido resaltó en una entrevista que le era mucho más rentable ir de compras a Argentina. - Foto: Fotograma, 0:16, Tik Tok:@soyeljota_,Tik Tok: @soyeljota_

Según el medio citado, el hombre pagó alrededor de 100.000 pesos chilenos, lo que corresponde a unos 579.734 pesos colombianos, por toda la comida que llevó. Y cuando se enfrentó a su verdadero reto, la aduana, no le pusieron problema por la cantidad de alimentos que llevaba y pasó como si nada.

“Ahí estamos llegando a la Aduana de Chile, Pino Hachado, y pucha igual hay filita (...) literal nos bajamos nos preguntó el caballero qué traíamos. Yo le dije que viene todo ordenado, en esta parte están los bolsos y en esta parte comida y en el portamaletas, comida. ‘Ah, ya. Ciérrenlo no más’, ¡Ni siquiera lo miró!¡No lo miró!”, relató el hombre en su video.

El hombre resaltó que la comida que había comprado le alcanzaba para unos 5 meses, mientras que si lo compraba en su país con el mismo dinero solo compraba para dos semanas. - Foto: Fotograma, 0:16, Tik Tok:@soyeljota_,Tik Tok: @soyeljota_

“Para nosotros está súper conveniente el cambio y más todavía que yo hago el cambio por Western, me doblan lo que yo envío (...) Obviamente, yo ingreso a Argentina sin dinero argentino, lo retiro en un Pago Fácil y me dan mucho más y me conviene. Literal, multiplico sus precios”, afirmó el nombre en medio de una entrevista para Radio con Vos, en un programa dirigido por Ernesto Tenembaum, recalcando los beneficios que estarían aprovechando los chilenos para ir de compras al país vecino.

Una situación paranormal mientras ensayaba

Una joven estaba practicando una coreografía de baile frente al espejo, con el fin de determinar qué tan precisos eran sus pasos. En ese momento, la chicha decidió grabarse, sin embargo, al revisar el video notó algo inusual; razón que la llevó a compartir la grabación de lo sucedido en su personal de TikTok.

Gabriela, nombre de la joven, aseguró que en medio de la grabación surgió un suceso paranormal. Este ocurrió cuando su celular se movió de manera extraña, ya que nadie lo estaba sosteniendo. El video compartido por la mujer generó mucho debate en dicha red social, pero varios coincidieron en que un fantasma movió su dispositivo móvil.

La joven se encontraba sola en la sala de baile y para poder grabar la coreografía decidió apoyar su celular contra los espejos del salón. El momento inusual surgió cuando ella se acercó al dispositivo y este se movió de manera brusca y contundente.

La joven afirma que un fantasma movió su dispositivo móvil. - Foto: tomada de la cuenta de TikTok@gabriellaarb

Ante lo sucedido, la joven mencionó que el celular debió haberse caído al no tener un sostén firme, pero no fue así. Incluso, giró y cambió su enfoque sin que nadie lo manipulara. La chica, al ver lo sucedido, argumentó que detrás del hecho había un fantasma. “Agradecida con el apoyo de todas las dimensiones”, escribió en uno de los comentarios.

La publicación se hizo viral y estos son algunos de los comentarios que obtuvo el video. “El fantasma sabiendo que hay que seguir a la Queen”, dijo una usuaria. “No sé por qué pienso esto, pero siento que hay alguien que te admira desde arriba y quiere ayudarte”, agregó otra chica. “El fantasma: ‘Continúa mija yo te grabo, yo te grabo’”.