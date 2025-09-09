Suscribirse

Mundo

Joven pensó que las encías le sangraban porque se cepillaba fuerte, pero el diagnóstico fue devastador: “Frustrante”

La mujer visitó a varios médicos y mucho después descubrió lo que verdaderamente le pasaba.

Redacción Mundo
9 de septiembre de 2025, 6:38 p. m.
Amber Cunningham-Rogan y encía sangrando.
Amber Cunningham-Rogan y encía sangrando. | Foto: Foto 1: Daily Mail / Foto 2: Getty Images

Amber Cunningham-Rogan, una joven de 21 años de edad, se convirtió en protagonista de una historia que nunca se imaginó y que comenzó con un sangrado en sus encías.

La mujer, que es oriunda de St Andrews, Escocia, entregó su relato recientemente y le está dando la vuelta al mundo entero.

Amber Cunningham-Rogan
Amber Cunningham-Rogan | Foto: Daily Mail

Todo inició en 2020, la joven se contactó con un dentista debido a que comenzó a sangrar en las encías, pero en un principio pensó que era debido a la fuerza que hacía a la hora de cepillarse o el comienzo de una gingivitis.

Con el paso de los días, Amber también comenzó a sentir otros síntomas como un entumecimiento y hormigueo en las manos y piernas. Por ello, fue al médico y se realizó varios exámenes, pero el tiempo avanzaba y no encontraban nada.

Contexto: Pareja arruina boda: así fue como se llevaron 60.000 dólares en regalos y efectivo frente a los recién casados

Finalmente, en una de las pruebas se dieron cuenta de que la mujer tenía muy bajos los niveles de hierro, por lo que la preocupación creció.

Amber se sometió a unos nuevos exámenes y los resultados fueron reveladores: el recuento de glóbulos blancos estaba anormalmente alto. Por ello, se le practicó una biopsia y se confirmó la presencia de leucemia mieloide crónica (LMC), que hace referencia a un cáncer en la sangre y la médula ósea.

Prueba de sangre.
Prueba de sangre. | Foto: Getty Images

“No había experimentado nada que gritara cáncer, pero durante años había estado yendo al médico de cabecera con síntomas que no tenían mucho sentido”, comentó en diálogo con el diario The Sun.

De acuerdo con la American Cancer Society, esta enfermedad ocurre principalmente en los adultos de 60 años, aunque también puede afectar a niños y jóvenes, tal y como le ocurrió a Amber.

Contexto: Alerta en EE. UU.: brote de salmonela en comidas listas para comer deja decenas de infectados y varias hospitalizaciones

Pese a que el desarrollo de este cáncer es de forma lenta, es de carácter crónico y, por lo mismo, la persona normalmente debe vivir con él por el resto de su vida.

Tras el hallazgo que le hicieron, la joven tuvo que iniciar un tratamiento que calificó como “agotador”, especialmente durante los primeros seis meses. Afortunadamente, logró una respuesta molecular profunda, es decir, en su organismo solo quedan trazas mínimas de la enfermedad.

“Las exploraciones espinales y las resonancias magnéticas resultaron normales. Fue frustrante, sabía que algo no estaba bien. Un síntoma particularmente extraño fue el sangrado de las encías”, agregó.

Actualmente, Amber tiene 26 años y se encuentra bajo un régimen de mantenimiento para estabilizar su condición.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. La extraña defensa de la Presidencia al nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad

2. Petro ordenó suspender concurso de notarios y expuso quién estaría permitiendo las presuntas irregularidades

3. Famosa actriz de ‘La casa de papel’ reveló importante noticia que le cambiará la vida: “No es IA”

4. Restricciones de movilidad en Medellín: pico y placa para este miércoles 10 de septiembre

5. Corrupción en la Marina de México: arresto de vicealmirante golpea proyectos militares y pone a Morena en el ojo del huracán

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CáncerEncías y Encías inflamadasSangre

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.