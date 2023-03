Joven se encontró una millonada en un baño y se sorprendió con lo que pasó después

En Melbourne, Australia, un hombre que hacía parte del personal de aseo de una empresa de televisión estaba lejos de imaginarse que en una de sus jornadas de rutina un hallazgo terminaría por cambiarle la vida. Aunque las consecuencias no fueron de carácter inmediato, la decisión que tomó en ese momento le traería su compensación.

La historia es así: un día, mientras limpiaba un baño en esa compañía se percató de un fajo de billetes que, enseguida, captó su atención. La suma encontrada superaba los 290 millones de pesos colombianos. Inicialmente, se cuestionó su origen. ¿Quién y bajo qué razones pudo haber dejado esa millonaria cuantía en el interior de un baño?

El hallazgo de dinero en un baño se produjo en Australia (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / Eric O'Connell

Un acercamiento a esa respuesta llegaría después, una vez que las autoridades tuvieron conocimiento del hallazgo y empezaron a indagar. El hombre que lo encontró fue Chamindu Amarsinghe y, en conversación con Herald Sun reveló que tras el hallazgo del dinero llamó a sus supervisores quienes, a su vez, se contactaron con la Policía para hacerles entrega del efectivo.

Misterio sobre el origen del dinero

“Cuando toqué los billetes, todos amarillos y verdes, me di cuenta de que era dinero real (...). “Simplemente pensé: ‘Ese no es mi dinero, así que no puedo quedármelo. No sé qué diablos está haciendo este dinero aquí’”, aseguró al medio anteriormente mencionado. También decidió comunicar lo que había encontrado para evitarse algún inconveniente en el futuro.

“Alguien podría haberlo puesto allí y planeado volver a buscarlo. No quería que regresaran por él y descubrieran que no estaba y que vinieran por mí”, agregó el empleado.

Según The Sun, pese a que las autoridades no resolvieron en su totalidad el misterio, sí establecieron una conexión entre estos y un individuo de Sídney, llamado Emerald Nguyen.

Cuando los entes competentes avanzaron en la investigación, este hombre aseveró desconocer el origen de semejante fortuna.

El medio británico señaló que a ese individuo se le imputaron cargos por robo, los mismos que posteriormente fueron retirados sin que haya mayor información sobre las razones. Entretanto, Nguyen firmó una declaración en la que aseguraba no tener participación en el trayecto que tuvo ese dinero.

El empelado le comunicó el hallazgo de billetes a sus supervisores, y estos, a las autoridades. - Foto: Getty Images / PM Images

Al cabo de tres años, el magistrado de Melbourne, Michael Smith, le dijo al empleado de servicio que podría quedarse con más de 230 millones de pesos colombianos, luego de que durante ese período nadie hiciera ninguna reclamación.

“No hay razón por la que tal honestidad no deba ser recompensada”, fue lo que dijo Smith, recogido por The Sun.

La reacción de Chamindu Amarsinghe fue de sorpresa y calificó su recompensa como una “bendición”, aunque confesó que solo quería pasar su “vida de manera normal, encontrar un trabajo en TI y llevar a cabo ese sueño.

Hombre regresó objetos robados

En otros hechos, en Chile un hombre, al borde de las lágrimas, regresó los objetos que su hija había robado en un centro de estética. La historia se viralizó en noviembre de 2022, cuando el gesto del individuo quedó captado en las cámaras de seguridad y compartido por el mismo sitio donde ocurrieron los hechos.

Hombre chileno devolvió objetos robados por su hija y entregó dos cartas. - Foto: Depilación Trilaser Arica / Vía: Instagram @aricaesbacan_

En redes sociales el establecimiento indicó que el papá de una joven se había acercado no solo con lo que ella sustrajo (que incluía un computador), sino que entregó dos cartas escritas a mano en las que cada uno lamentaba lo sucedido. Según él, su hija estaba pasando por una situación ‘complicada’ y estaba arrepentida por su error.

“Mi hija es enferma. Por favor, perdóneme. Se iba a quitar la vida”, decía parte del texto recogido por CNN Chile.

“Mil veces perdón, espero que me entienda. Ella lo está pasando muy mal. (...). Disculpe, no quiero que vaya a la cárcel, yo la quiero mucho. Ella está arrepentida de lo que hizo. La retamos mucho. Por favor, dele una oportunidad”, agregó.

La valentía y honestidad del chileno fue resaltada en internet y algunos comentaron que, con gestos como ese, quedaba demostrado que aún se podía tener fe en la humanidad.