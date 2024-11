Kamala Harris aceptó su derrota y llamó a Donald Trump para felicitarlo por su triunfo

Harris dará un discurso de concesión a las cuatro de la tarde, según anunció su campaña. Hablará en la Universidad Howard, su alma máter en Washington, donde sus seguidores observaron los resultados el martes por la noche, antes de ser enviados a casa después de la medianoche, cuando Trump tomó la delantera en los estados clave. Su equipo de campaña no reveló planes de hablar con el expresidente.

En contraste, Harris se apoyó en celebridades femeninas como Beyoncé, Jennifer Lopez, Lady Gaga y Oprah Winfrey, apostando a que ellas le ayudarían a llevar su mensaje incluso a votantes mujeres conservadoras. La demócrata no hizo una campaña abierta sobre el hecho de que sería la primera mujer presidenta de Estados Unidos, pero convirtió en piedra angular de su propuesta la defensa de los derechos de las mujeres, en particular al aborto. Pero parece no haber convencido a suficientes electoras moderadas y conservadoras.