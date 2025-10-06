Suscribirse

La amenaza de Diosdado Cabello escrita en una gorra: generó polémica por respaldo a régimen de Maduro

La mano derecha del dictador venezolano habló sobre un presunto ataque planeado contra la embajada de EE. UU. en Caracas.

Redacción Mundo
6 de octubre de 2025, 10:42 p. m.
Diosdado Cabello en rueda de prensa tras intervención en el PSUV.
Diosdado Cabello en rueda de prensa tras intervención en el PSUV. | Foto: x/@ConElMazoDando

En una de sus intervenciones como secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello se pronunció frente a la supuesta amenaza recibida por el régimen de Maduro que daría cuenta de un plan para atacar la embajada de EE. UU. en Caracas.

“Ellos (oposición extremista) quieren que haya sangre en Venezuela, porque es la única manera de recibir plata y de seguir sobreviviendo en la política”, dijo Cabello frente a miembros del partido político de Venezuela.

En relación con las acusaciones presentadas por el representante designado para los diálogos de paz, Jorge Rodríguez, acerca de una presunta operación de falsa bandera destinada a colocar explosivos en la Embajada de Estados Unidos, Cabello manifestó que “el PSUV respalda al presidente Nicolás Maduro con el propósito de que en Venezuela se logre impedir ese tipo de acciones”.

Asimismo, Cabello subrayó que “ellos no se rendirán; ha quedado claro que no les preocupa establecer vínculos con los sectores más violentos del planeta”. Añadió , además, que el pueblo venezolano permanece vigilante ante cualquier intento desestabilizador, en consonancia con la ‘Tercera Transformación’ impulsada por el jefe de Estado.

A parte de las declaraciones de Diosdado Cabello, otra cosa que sorprendió fue el uso de una gorra con un mensaje escrito en ella: “Dudar es traición”, en un momento álgido en las relaciones con Estados Unidos y el despliegue militar sin precedentes en el mar Caribe por parte de las fuerzas armadas norteamericanas.

El pasado 27 de septiembre, Maduro dijo: “En tiempos de definición, dudar es traición”, refiriéndose a militares y policías. El anuncio lo hizo durante un programa televisivo (‘Con Maduro +’) junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, mientras incrementaban las tensiones con Trump.

En otro discurso, Maduro invitó a sus seguidores a definirse y estar preparados, incluso con armas si era necesario y dijo: “Dudar es traición” en ese contexto. El anuncio lo hizo en la clausura de la Plenaria Extraordinaria del PSUV y del IV Congreso de la Juventud Socialista

Cabello también ha usado expresiones similares de lealtad absoluta frente a la duda, por ejemplo: “En tiempo de guerra, la duda es traición”, aseveró y, además, señaló que “lo único que no se vale es traicionar” en el contexto de defender la patria.

Contexto: Nicolás Maduro, entre la espada y la pared: esto se sabe de la carta que el dictador le envió al papa León XIV

Maduro ordenó el despliegue de miles de soldados en las fronteras y llamó a civiles a alistarse. También ha ordenado ejercicios y maniobras en estados costeros. El régimen además convocó a una marcha para este lunes contra las “amenazas” de Estados Unidos.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, dijo el sábado que en los últimos 45 días Venezuela ha puesto en práctica planes de defensa de acuerdo “a la progresividad de la agresión de la amenaza militar” de Estados Unidos.

Diosdado Cabello en rueda de prensa del PSUV.
Diosdado Cabello en rueda de prensa del PSUV. | Foto: X/@ConElMazoDando

El viernes, Estados Unidos anunció el quinto ataque contra una embarcación presuntamente utilizada por narcotraficantes frente a las costas de Venezuela, con saldo de cuatro muertos.

