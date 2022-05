La cifra de refugiados provenientes de Ucrania tras la invasión rusa ya sobrepasa los 6 millones

Tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur), ha emitido un último informe que trae las cifras de refugiados ucranianos en países vecinos. Según informó, ya son más de 6 millones de personas que huyeron de la invasión desde el 24 de febrero.

Al 11 de mayo, 6.029.705 ucranianos habían huido hacia los estados vecinos, según la página web del organismo. Siendo Polonia el país que ha acogido a más de la mitad, es decir, 3.272.943 de estos ciudadanos, que no tuvieron otra opción que salir del país huyendo de la violencia.

Después de Polonia, los países que más ucranianos acogieron son Rumania (896.000) y Moldavia (460.000), generalmente de forma provisoria, antes de que sigan el viaje hacia Europa occidental.

Las mujeres y los niños representan el 90 % de estos refugiados. Sin embargo, los hombres de 18 a 60 años, que pueden ser movilizados por el ejército, no están autorizados a partir del país, lo que se evidencia en las cifras presentadas.

En marzo, casi 3,4 millones de ucranianos huyeron del país, muchos de ellos casi con lo puesto. En abril, fueron 1,5 millones. Y del 1 al 11 de mayo, 493.000, por lo que se evidencia que el aflujo hacia las fronteras se ha desacelerado considerablemente en las últimas semanas. En ese sentido, la ONU estimó a finales de abril que el número total podría llegar a 8,3 millones este año.

A los más de 6 millones de refugiados, se le suman los 8 millones de desplazados internos registrados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Antes del conflicto, Ucrania tenía 37 millones de habitantes en los territorios controlados por Kiev, lo que excluye la península de Crimea (anexada por Rusia en 2014) y las zonas del este controladas por los separatistas prorrusos.

Es decir, hasta el momento más de 14 millones de ucranianos estarían o fuera de su país, o trasladándose en medio de los ataques rusos en el territorio nacional. Ante esto, algunos países vecinos de Ucrania y otras naciones europeas multiplicaron las iniciativas de solidaridad, tanto estatales como individuales y de ONG’s, para facilitar la vida de los refugiados.

Según Acnur, poco más de 1,6 millones de refugiados ucranianos regresaron a su país, a veces provisoriamente pero otras para instalarse en zonas donde los combates cesaron, como en los alrededores de Kiev.

Los espectadores toman fotografías frente al centro comercial y de entretenimiento en la ciudad ucraniana de Odessa, en el Mar Negro, el 10 de mayo de 2022, destruido después del ataque de misiles rusos el 9 de mayo de 2022. (Foto de Oleksandr GIMANOV / AFP) - Foto: AFP

ONU teme por víctimas civiles de la guerra entre Rusia y Ucrania

Al parecer, la Misión de Observación de Derechos Humanos en Ucrania ha logrado registrar 7.061 víctimas civiles en todo el país desde el inicio de la guerra, entre ellos 3.381 muertos y 3680 heridos, sin embargo, se estima que las cifras pueden llegar a ser mucho más altas, ya que no se tiene el reporte completo de todos los incidentes.

“El gran agujero negro es Mariúpol, a donde no hemos tenido acceso y no hemos podido cotejar la información. Estimamos que miles de civiles han muerto allí por las hostilidades, pero todavía no hemos podido confirmarlo. En todo el país, hemos trabajado en estimaciones, pero por ahora lo que podemos decir es que son miles de muertos más que las cifras que hemos dado”, fueron las preocupantes palabras de Matilda Bogner, que dirige la Misión de la ONU.

Y agrego, “en Bucha y otros asentamientos del norte de Kyiv, que fueron ocupados por las fuerzas armadas rusas, tenemos informes del asesinato ilegal de más de 300 hombres, mujeres y niños. Lamentablemente, estas cifras seguirán aumentando a medida que visitemos más zonas”, haciendo referencia a los registros que lograron recoger durante la semana anterior, en la que visitaron 14 ciudades del territorio ucraniano.

Otra de las preocupaciones que reveló la Misión de Observación durante su último informe es el número de personas que se han reportado como desaparecidas, así como los reportes sobre casos de tortura a los que son sometidos lo soldados rusos en manos de fuerzas militares ucranianas.

Se informó que desde el inicio de la avanzada rusa, se han registrado 204 casos de desapariciones forzadas,169 de hombres, 34 mujeres y un niño, al parecer, estos eventos habrían sido perpetrados por militares rusos y grupos armados filiales a Rusia.

*Con información de AFP