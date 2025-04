“La huella española en Colombia es absolutamente extraordinaria”: Revista de Occidente recoge el exilio español que transformó el país

Hay ocho biografías contadas con gran detalle, pero no menos de treinta o cuarenta apuntadas. Pensábamos, además, que esta historia no estaba contada, se conoce el exilio español en Argentina y en México, sobre todo, pero que la contribución de los españoles a Colombia en el siglo XX era una historia relativamente olvidada. Gracias al trabajo de Mario Jursich y de Carlos Granés, la hemos rescatado.

JUAN CLAUDIO: hay algunas autoras que escriben eso, pero el número es parcial. No podíamos abarcar una historia tan rica con tantos matices. A mí, en particular, me tortura un poco que no hayamos podido incluir un artículo sobre las hermanas Mercedes y María Rodrigo. Una era pianista y la otra era lo que entonces se llamaba experta en psicotecnia.