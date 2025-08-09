Mundo
La posible conquista de Gaza y otras seis noticias relevantes de la semana
En un panorama mundial de tensiones politicas, ambientales, y conmemoraciones de desastres, aquí están las noticias más destacadas.
Las negociaciones entre Israel y el grupo terrorista Hamás se encuentran en un periodo de estancamiento. Incluso, a pesar de la intervención de países extranjeros, aún no se ha podido llegar a un alto al fuego real, y las únicas medidas que se han tomado son las ayudas humanitarias, que parecen quedarse cortas.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó ampliar las operaciones en Gaza y pidió al gabinete de seguridad que apoye la “conquista total” de la franja. Por su parte, Hamás exige dar una solución a la precaria situación humanitaria que está viviendo la población antes de volver a las conversaciones, de acuerdo con CNN.
“La suerte está echada: vamos por la conquista total. Si el jefe del Estado Mayor no está de acuerdo, debería dimitir”, dijo el medio israelí Ynet, al citar a altos funcionarios de Netanyahu. Durante esta jornada, el primer ministro señaló que “es necesario derrotar totalmente al enemigo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes y asegurarse de que Gaza ya no constituya una amenaza para Israel. No abandonamos ninguna de estas misiones”, aseguró.
Mientras el jefe israelí pide al gabinete respaldo para la invasión, funcionarios retirados de Mossad, una de las agencias de inteligencia de Israel, y del Shin Bet, el servicio de inteligencia y seguridad general interior de Israel, le pidieron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, “que detenga la guerra”.
Frase
“Estamos oficialmente en una dictadura”,
dijo el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras la sentencia dictada a su padre después de haber incumplido las restricciones impuestas previamente por el tribunal.
Cifra
80 años
conmemora Hiroshima tras el aniversario del bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Las personas rememoraron la trágica fecha para Japón con flores en el Monumento de la Paz.
Francia en llamas
En los últimos días, se reportó el incendio más grande del año en ese país, que ha dejado un muerto y ha consumido unas 13.000 hectáreas. La conflagración se dio en el macizo de Corbières, en el norte de Perpiñán.
El salvador
Espaldarazo a Bukele
El Salvador aprobó una reforma de la Constitución para permitir la reelección indefinida del jefe de Estado, Nayib Bukele, y extender su mandato. La decisión ha causado un torbellino de reacciones entre los simpatizantes y detractores del actual mandatario.
Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por medio de su portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, declaró: “La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”.
El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó las comparaciones con regímenes dictatoriales, calificando la decisión como “basada en la democracia y constitucionalmente sólida”.
Estados unidos
Los Clinton, a declarar
Esta semana se conoció la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que llamó a declarar a Bill y a Hillary Clinton, tras haber citado a diez antiguos funcionarios públicos de Estados Unidos para conocer su testimonio en el caso del fallecido magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El expresidente y su esposa, exsecretaria de Estado, serán escuchados para establecer sus vínculos con el depredador sexual. El llamado se realizó en medio de un panorama político complejo por las evasivas del presidente Trump para publicar los archivos relacionados con el caso Epstein.
El expresidente Clinton niega haber conocido los crímenes cometidos por el fallecido financiero.
Reino Unido
Tensión real
El príncipe Harry está “desesperado”, de acuerdo con la experta en la realeza Hilary Fordwich, quien abordó recientemente los últimos intentos del hijo de Diana de acercarse a su familia. El duque de Sussex ha estado intentando reconectar con la familia real tras una larga ruptura desde su salida del Palacio de Buckingham. La reconciliación parece incierta debido a una “serie de traiciones” que no han sido de agrado del rey Carlos III.
La noticia se da tras conocer un informe que indica que los ayudantes del príncipe Harry se reunieron con personal cercano al monarca en Londres.
Según informantes del medio Hello!, el duque estaría haciendo espacio en su agenda y coordinándola con la del rey para evitar conflictos. Todo indica que el príncipe Harry tiene deseos de restablecer los lazos familiares.