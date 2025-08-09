Las negociaciones entre Israel y el grupo terrorista Hamás se encuentran en un periodo de estancamiento. Incluso, a pesar de la intervención de países extranjeros, aún no se ha podido llegar a un alto al fuego real, y las únicas medidas que se han tomado son las ayudas humanitarias, que parecen quedarse cortas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó ampliar las operaciones en Gaza y pidió al gabinete de seguridad que apoye la “conquista total” de la franja. Por su parte, Hamás exige dar una solución a la precaria situación humanitaria que está viviendo la población antes de volver a las conversaciones, de acuerdo con CNN.

“La suerte está echada: vamos por la conquista total. Si el jefe del Estado Mayor no está de acuerdo, debería dimitir”, dijo el medio israelí Ynet, al citar a altos funcionarios de Netanyahu. Durante esta jornada, el primer ministro señaló que “es necesario derrotar totalmente al enemigo en Gaza, liberar a todos nuestros rehenes y asegurarse de que Gaza ya no constituya una amenaza para Israel. No abandonamos ninguna de estas misiones”, aseguró.

Mientras el jefe israelí pide al gabinete respaldo para la invasión, funcionarios retirados de Mossad, una de las agencias de inteligencia de Israel, y del Shin Bet, el servicio de inteligencia y seguridad general interior de Israel, le pidieron al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, “que detenga la guerra”.

Frase

Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras la sentencia dictada a su padre | Foto: AFP

“Estamos oficialmente en una dictadura”,

dijo el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, tras la sentencia dictada a su padre después de haber incumplido las restricciones impuestas previamente por el tribunal.

Cifra

Las personas rememoraron la trágica fecha para Japón con flores | Foto: GETTY IMAGES

80 años

conmemora Hiroshima tras el aniversario del bombardeo en la Segunda Guerra Mundial. Las personas rememoraron la trágica fecha para Japón con flores en el Monumento de la Paz.

Francia en llamas

El incendio más grande del año en Francia | Foto: AFP

En los últimos días, se reportó el incendio más grande del año en ese país, que ha dejado un muerto y ha consumido unas 13.000 hectáreas. La conflagración se dio en el macizo de Corbières, en el norte de Perpiñán.

El salvador

Espaldarazo a Bukele

Donald Trump aplaude la reforma de la Constitución para permitir la reelección indefinida del jefe de Estado, Nayib Bukele | Foto: GETTY IMAGES

El Salvador aprobó una reforma de la Constitución para permitir la reelección indefinida del jefe de Estado, Nayib Bukele, y extender su mandato. La decisión ha causado un torbellino de reacciones entre los simpatizantes y detractores del actual mandatario.

Por otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por medio de su portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, declaró: “La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos rechazó las comparaciones con regímenes dictatoriales, calificando la decisión como “basada en la democracia y constitucionalmente sólida”.

Estados unidos

Los Clinton, a declarar

El expresidente y su esposa, exsecretaria de Estado, serán escuchados para establecer sus vínculos con el depredador sexual. | Foto: GETTY IMAGES

Esta semana se conoció la decisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que llamó a declarar a Bill y a Hillary Clinton, tras haber citado a diez antiguos funcionarios públicos de Estados Unidos para conocer su testimonio en el caso del fallecido magnate y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El expresidente y su esposa, exsecretaria de Estado, serán escuchados para establecer sus vínculos con el depredador sexual. El llamado se realizó en medio de un panorama político complejo por las evasivas del presidente Trump para publicar los archivos relacionados con el caso Epstein.

El expresidente Clinton niega haber conocido los crímenes cometidos por el fallecido financiero.

Reino Unido

Tensión real

El duque de Sussex quiere reconectar con la familia real | Foto: AFP

El príncipe Harry está “desesperado”, de acuerdo con la experta en la realeza Hilary Fordwich, quien abordó recientemente los últimos intentos del hijo de Diana de acercarse a su familia. El duque de Sussex ha estado intentando reconectar con la familia real tras una larga ruptura desde su salida del Palacio de Buckingham. La reconciliación parece incierta debido a una “serie de traiciones” que no han sido de agrado del rey Carlos III.

La noticia se da tras conocer un informe que indica que los ayudantes del príncipe Harry se reunieron con personal cercano al monarca en Londres.