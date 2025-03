Por su parte, María Chilcón, se desamayó frente a las cámaras de la prensa el pasado miércoles, antes de dirigirse a su pueblo: Chirinos. “No sé qué hacer, Dios mío, quiero que me ayuden. Uno no quiere irse y el otro no quiere quedarse", lamentó antes de subir a la camioneta que los transportaría a su aldea, a más de 60 kilómetros de distancia, según informó El Mundo .

“Todo el dolor que estamos pasando es por el hospital y las enfermeras. Yo le dije a una enfermera: ‘No es mi hijo, no es mi hijo’. Y ella me dijo: ‘Señora, usted está loca’. Yo nunca me voy a olvidar lo que me dijo una enfermera", recordó Chilcón. “Yo me he acostumbrado a él y ahora para que se vaya no es fácil”, agregó.