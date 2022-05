La sorprendente historia de una famila hispana con 16 hijos; la madre quiere tener más

Patty y Carlos Hernández tienen 16 hijos y quieren más. Esta numerosa familia que reside en Carolina del Norte, Estados Unidos, ha sorprendido al mundo con su más reciente afirmación.

Aunque trabajan día y noche para conseguir aproximadamente 900 dólares a la semana y poder mantener a sus pequeños, la pareja desea tener más hijos, cuyos nombres empiezan con la letra C, en honor a su papá. Ellos son: Cristina, Carla, Caleb, Carola, Camila, Catherine, Carolina, Celeste, Calvin, Caylen, Charlotte, Crystal, Carlos, Clayton, Cristian y Cristopher.

La historia fue mostrada en el programa Hoy Día de Telemundo, en el que Patty dijo que la labor de criar a 16 hijos ha sido difícil. “Pero gracias a Dios, siempre salimos adelante con ellos. No hay orden para nada, mientras unos lloran, otros andan corriendo por todas partes; sola me volvería loca, siempre está mi esposo conmigo”, afirmó la madre, quien también aseguró que Carlos es un buen padre. “Dios me ha bendecido mucho con él, porque me ayuda en todo”, dijo.

Aunque la labor es compleja, la pareja tiene una rutina para cuidar de sus 16 hijos. “Nos levantamos a las 5:00 de la mañana, los alistamos, les damos el desayuno, después partimos a la escuela que está a 10 minutos de nuestra casa, luego regresamos y empezamos a lidiar con los más pequeños. Lavamos la ropa tres veces al día, a la semana suman más de veinte”, comentó Patty.

Con tantas tareas que deben hacer en el hogar, la mujer asegura que no descansa, aunque cuente con el apoyo de sus hijos mayores.

Hasta el momento, Patty y Carlos tienen tres pares de gemelos. “Todos han sido partos naturales, excepto una de las gemelas que nació por cesaría. También han sido muy sanos, pero una vez se enfermaron todos del estómago, eso fue una pesadilla, la casa parecía un hospital”, dijo Patty entre risas.

Como no es un caso común, todo el que conoce la historia de esta familia se queda admirado. “Siempre me hacen muchas preguntas al respecto, entre ellas si queremos más, y así es, sobre todo, niños, los necesitamos”, aseguró Patty.

La movilización de esta numerosa familia también es toda una odisea, aunque apenas para los actuales integrantes. “Tenemos un camión de 18 pasajeros, donde cada niño tiene un asiento asignado”.

La pareja a veces olvida las fechas de cumpleaños de sus 16 hijos, pero eso sí, cada mes hay pastel para celebrar sus vidas. “Tengan paciencia con sus hijos, y pongan a Dios primero”, fue el mensaje que Patty le envió a todas las madres en su día.

Lo más importante para Carlos y Patty Hernández, es criar a sus hijos en la fe cristiana. “Los llevamos a la iglesia, les enseñamos la palabra de Dios para que sean buenas personas”, expresan.

Madre británica educa a 9 de sus 22 hijos en casa

Bebés llorando, niños pidiendo ayuda para las tareas y adolescentes que piden alimento es parte del panorama diario que vive Sue Radford, una madre británica de 45 años que comparte 22 hijos con su esposo Noel, de 49 años.

La numerosa familia intenta lidiar con el día a día y el desafío que representa criar a este número de hijos en plena pandemia.

La familia Radford es la más numerosa del Reino Unido con 22 hijos. - Foto: Instagram

La familia Radford publica periódicamente videos en YouTube para contar detalles de los malabares diarios de esta nutrida familia.

Uno de los asuntos más difíciles está relacionado con el proceso de educación de los niños. En una foto divulgada en la cuenta de Instagram @theradfordfamilyxx se evidencia la dificultad para manejar el hogar y estar pendiente de todos los asuntos de los niños y jóvenes.