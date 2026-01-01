MUNDO

Las palabras del Papa León XIV sobre el 2025 que sorprendieron a sus fieles en todo el mundo: “Toda nuestra vida es un viaje”

El sumo pontífice envió los tradicionales saludos a los peregrinos del mundo en diferentes idiomas.

Redacción Mundo
1 de enero de 2026, 11:53 a. m.
El papa León XIV
El papa León XIV

El papa León XIV lamentó que el 2025 haya estado marcado por “eventos dolorosos” como los distintos “escenarios de guerra que siguen devastando el planeta”, como ha asegurado en la última audiencia general del año que se celebró el miércoles, 31 de diciembre.

Después de saludar a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, el Papa recordó que el año que está por terminar ha estado marcado por eventos importantes, algunos “dolorosos” como el fallecimiento del “añorado” Papa Francisco y otros “más felices”, como la peregrinación de personas de todas partes del mundo al Vaticano con motivo del Año Santo.

“Un gran signo que nos ha acompañado en los meses pasados: el del camino y de la meta. Tantos peregrinos han venido, este año, desde todas las partes del mundo, a rezar sobre la Tumba de Pedro y a confirmar su adhesión a Cristo. Esto nos recuerda que toda nuestra vida es un viaje”, expresó el Papa durante la audiencia.

Papa León XIV dirigiéndose a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante la apertura de la Misa del Jubileo de la Juventud en el Vaticano.
Papa León XIV dirigiéndose a los peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro durante la apertura de la Misa del Jubileo de la Juventud en el Vaticano.

Al finalizar la audiencia, envió los tradicionales saludos a los peregrinos del mundo en diferentes idiomas y se ha dirigido en especial “a los jóvenes llegados de Tierra Santa”, del Patriarcado Latino de Jerusalén.

Y es que en el 2025 el mundo vivió múltiples conflictos armados intensos y crisis humanitarias que dejaron un alto sufrimiento civil y desplazamientos masivos.

Una mirada a 2025: la radiografía de un mundo complejo con escenarios de riesgo. ¿Qué pasará en 2026?

La guerra entre Rusia y Ucrania siguió siendo una de las más mortíferas, con ataques sobre infraestructura civil y miles de víctimas civiles.

El conflicto entre Israel y Hamás en Gaza continuó, con ofensivas aéreas y crisis humanitaria extrema, miles de muertes de civiles y graves problemas de hambre y acceso a servicios básicos.

Ejército de Taiwán se prepara con ejercicios militares
En el 2025 se vivieron varios conflictos en todo el mundo Foto: Anadolu via Getty Images

Además, en junio se intensificó una confrontación entre Israel e Irán, con ataques mutuos que alarmaron sobre una posible guerra más amplia en Oriente Medio.

En África, la guerra civil en Sudán y los enfrentamientos en la República Democrática del Congo provocaron enormes desplazamientos de población y violencia sostenida; también Boko Haram incrementó sus ataques en Nigeria y zonas vecinas.

Entre otros eventos “dolorosos” se encuentra el asesinato de un total de 17 misioneros hombres y mujeres (sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos) en distintas partes del mundo en 2025, según el informe anual que la Agencia Fides publica al concluir el año, recogido por ‘Vatican News’.

El continente africano volvió a registrar el mayor número de asesinatos, con diez agentes pastorales muertos a lo largo del año (6 sacerdotes, 2 seminaristas y 2 catequistas). Nigeria fue el país más golpeado, seguido de Burkina Faso, Sierra Leona, Kenia y Sudán.

El Papa León XIV celebra la oración del Regina Caeli después de la misa del Jubileo de las familias, los niños, los abuelos y los ancianos, en la plaza de San Pedro en el Vaticano el 1 de junio de 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP)
El Papa León XIV celebra la oración del Regina Caeli después de la misa del Jubileo de las familias, los niños, los abuelos y los ancianos, en la plaza de San Pedro en el Vaticano el 1 de junio de 2025. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Foto: AFP

En América se contabilizaron cuatro víctimas, entre ellas, dos religiosas asesinadas en Haití, un sacerdote asesinado en México y un presbítero de origen indio asesinado en Estados Unidos.

En Asia fueron asesinados dos sacerdotes (uno en Myanmar y el otro en Filipinas), mientras que en Europa un sacerdote fue asesinado en Polonia.

