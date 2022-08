Latino en EE. UU. que fue impactado en dos oportunidades por un rayo cuenta su anécdota

Una historia insólita es la que solo José Campos puede contar luego de haber tocado la muerte en dos oportunidades. Este personaje es un hondureño que vive en los Estados Unidos y ha sobrevivido a la descarga eléctrica que producen los rayos durante una lluvia o una tormenta.

Este ciudadano proveniente de Hondura, hace cuatro años se encontraba trabajando al aire libre cuando de repente recibió una descarga eléctrica que lo dejó inconsciente en el punto donde estaba. Sin embargo, aseguró que esta no fue la primera vez que un rayo lo impacta.

En este sentido, en diálogo con Telemundo explicó que cuando vivía en su país natal tuvo la primera experiencia con un rayo, cuando este lo impacto.

Campos narró que en abril de 2018 estaba trabajando en la ciudad de Nueva York y allí fue donde recibió la segunda descarga.

“Fue un segundo. Sentí un calor en todo el cuerpo y sentí como que me estaba quemando”, señaló y agregó que “allí perdí el conocimiento, ya no me acuerdo”.

Luego de recibir atención médica y ser estabilizado José Campos salió en silla de ruedas del hospital, con un sorprendente parte medico, el cual arrojó que el paciente no sufrió quemaduras graves en sus órganos, sin embargo, tuvo afectaciones en algunos de sus nervios.

Luego de estas dos experiencias y, además de sobrevivir para contarlo, Campos es consciente que con la fuerza de la naturaleza no se juega y aseguró que le dan miedo los rayos y que cada que hay tormenta le dan nervios.

Asimismo, comentó que espera que su testimonio de vida sirva de ejemplo y pueda tocar la consciencia de las personas y asuman que los rayos son un peligro cotidiano.

“He sido muy afortunado de que me haya sucedido eso y no me ha llevado más allá (...) Dios a veces tiene un propósito para cada persona en la vida”, concluyó este sobreviviente.

“Los rayos tienen una temperatura de aproximadamente 50,000º Fahrenheit”, explicó al medio Robert Molleda, un experto del Servicio Nacional de Meteorología.

Es muy raro que los rayos alcancen a las personas, no obstante, en Estados Unidos alrededor de 20 personas mueren al año producto de este tipo de descargas eléctricas, de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología.

En ese sentido, este experto manifestó que la temperatura que pueden alcanzar los rayos puede ser de hasta “cinco veces más caliente que la superficie del sol”.

Otra cosa que este experto advirtió y a su vez desmintió, es que objetos como lo son el celular, mismas las joyas o cualquier accesorio de metal pequeño las personas puedan consigo atraigan los rayos. Sin embargo, no descartó que tanto agua como metal “son buenos conductores de la electricidad”.

“Si uno está tocando una cerca de metal y cae un rayo a 100 metros pero cae sobre esa cerca, eso va a conducir y va a viajar de donde cayó el rayo hasta donde está la persona”, aseveró.

Por otra parte, la entidad norteamericana señaló que recientemente en California una mujer y su perro murieron producto del impacto de un rayo, mientras daban un paseo por la zona en que vivían. Ambos murieron de manera fulminante, agregó.