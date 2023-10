Latinos en Israel relatan sus historias en SEMANA de cómo se vivieron los ataques terroristas del grupo Hamás

Ariel Shegerman

Igal Goldsmith

Y rápidamente entendimos que era algo diferente, que no era algo de lo que conocíamos, porque en mi ciudad no es común recibir alarmas muy seguido y acá era hora y media seguida de alarmas . Mientras estábamos en el cuarto de seguridad, comenzaba a oír a través de redes sociales que, aparte de los cohetes que estaban cayendo por todas partes, la gente comenzó a reportar que veían terroristas en sus pueblos.

Sarah Mintz

Yo vivo en Jerusalén y ya las alarmas no son tan constantes, pero aun así han mandado miles de misiles acá y se escucha la alarma y uno tiene que salir corriendo. En estos días no ha sonado tanto; por ejemplo, el miércoles no sonó, el martes sonó dos veces. Pero igual toca salir corriendo a refugiarse y ver las noticias. No sé si es porque este lugar es tan sagrado para ellos también, que obviamente aquí no atacan tanto como otras ciudades que han sido más impactadas”.