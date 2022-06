Lo último: Venezuela confirma su primer caso de viruela del mono

Venezuela detectó su primer caso de viruela del mono en un viajero proveniente de España, informó este domingo, 12 de junio, el Ministerio de Salud por medio de un comunicado.“A través del cerco epidemiológico se detectó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (a 24 km de Caracas) el primer caso sospechoso de viruela símica”, relata el documento.

“El paciente, que ingresó al país proveniente de Madrid, España, tuvo contacto con dos contagiados en la ciudad de Barcelona, en la nación europea. Fue aislado de manera inmediata, se practicaron los exámenes pertinentes y se realizó toma de muestra, arrojando resultado positivo, con condiciones estables de salud”, agregó la cartera. El Ministerio de Salud no dio más detalles de la persona contagiada.

Más de 1.000 casos de viruela del mono en el mundo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha registrado más de 1.000 casos de viruela del mono en una treintena de países en los que esta enfermedad no es endémica, con focos importantes en Reino Unido, España y Portugal.

Los primeros síntomas de contagio son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y escalofríos, dando paso a lesiones en la piel entre el primer y el tercer día posteriores a la aparición de las primeras señales de contagio.

Esta enfermedad viral, que se transmite por contacto con una persona infectada y con lesiones cutáneas, se identificó por primera vez en 1970 en la República Democrática del Congo y es considerada endémica en una docena de países de África, pero su aparición en países no endémicos preocupa a los expertos. Hasta el momento, no se han registrado muertes entre los casos confirmados en regiones no endémicas.

Un simple caso de viruela del mono en un país no endémico es considerado como un brote. - Foto: Getty Images/iStockphoto

Europa supera los 700 casos, tras registrar 385 en los últimos 10 días

Europa ya ha contabilizado 704 casos de viruela del mono, según los datos publicados este viernes, 10 de junio, por el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés).

Desde la última actualización del ECDC, que se produjo el 31 de mayo, se han notificado 385 casos de viruela del mono en 16 países europeos: Portugal (95), Alemania (92), España (78), Francia (49), Países Bajos (28), Italia (15), Bélgica (7), Irlanda (6), Eslovenia (4), Letonia (2), Noruega (2), Suecia (2), Chequia (1), Dinamarca (1), Finlandia (2) y Hungría (1).

Hasta el 8 de junio, se han confirmado un total de 473 casos en países europeos no endémicos fuera de la Unión Europea, así como en América, Australia y Asia.

En concreto, los países afectados son Reino Unido (321), Canadá (81), Estados Unidos (35), Emiratos Árabes Unidos (13), Suiza (10), Australia (6), Israel (3), Argentina (2), México (1) y Marruecos (1). A nivel mundial, el número de casos totales ya se eleva a 1.177, de acuerdo con la información del ECDC.

El informe del centro europeo apunta que la mayoría de los casos se siguen dando en hombres jóvenes que tienen sexo con hombres (HSH). La situación clínica se describe generalmente como leve, y la mayoría de los casos se presentan con lesiones en los genitales o en la zona perigenital, lo que indica que “la transmisión probablemente se produjo a través del contacto físico cercano durante las actividades sexuales”.

*Con información de AFP y Europa Press.