‘Los tiempos cambian’: sector de alcohol y bares en Reino Unido dice que las nuevas generaciones consumen menos y se van más temprano

‘Todo tiempo pasado fue mejor’, reza un viejo adagio popular que bien podría ser aplicado por los empresarios de la rumba y los bares en Reino Unido, luego de la denuncia elevada por Clive Watson, director ejecutivo de City Pub, una compañía que administra importantes sitios de divertimento en ese país, quien advirtió que las nuevas generaciones ya no son tan buenos clientes como los de antes.

De acuerdo con la denuncia o preocupación elevada por el representante de ese gremio, y retomada por el diario DailyMail, los ciudadanos de la llamada Generación Z, se han convertido en clientes ‘indeseables, y no por sus males comportamientos, sino por todo lo contrario: beben menos, con más baja frecuencia y suelen irse de los establecimientos a horas más tempranas.

Para el experto, esta situación se deriva del desmesurado aumento del costo de vida, además de la existencia de otras alternativas de diversión o conceptos de fiesta que han ido dejando de lado a los clásicos pubs en el Reino Unido, por lo que estos bares, muy lucrativos otrora en las ciudades universitarias, ahora estarían en crisis.

Según el testimonio de Watson, recogido por medios locales en Reino Unido, “los estudiantes llegaban antes a casa después de las noches de fiesta”, y eso se ve en los números de los bares, que han reportado un significativo descenso de sus ventas, no solo porque la afluencia a los bares es menor, sino porque los clientes se van más temprano y consumen menos que los de algunos lustros atrás.

La nostalgia del sector bares en Reino Unido. - Foto: Getty Images

El empresario advirtió que la realidad que ahora puede captar en los estudiantes, si bien es alentadora en términos de un mayor compromiso y responsabilidad con el trabajo, en su caso obra en detrimento de los intereses de un impotente gremio en el Reino Unido, la venta de alcohol.

Para Watson, si bien el ‘mayor juicio’ es evidente, en tanto las universidades se vuelven más exigentes, la situación se deriva también de personas más interesadas en la construcción del ‘yo’, el autocuidado, y lo que ello llega a reñir también en términos de costo de vida, haciendo que los jóvenes hubiesen tenido que aprender ahora a priorizar sus gastos, dejando varios escalones más abajo el de la diversión y el del alcohol.

El empresario entiende que esta situación no solo golpea al expendio de alcohol, sino también al de sectores como el del transporte, en tanto un regreso más temprano a casa refiere la menor necesidad de vehículos que, en el caso de empresas como Uber, funcionan con ‘tarifas dinámicas’ por lo que las horas habituales de salida de los bares se consolidaron en momentos de mayores cotizaciones e ingresos, pero, que ahora, con unos consumidores más responsables, la salida es más temprano, refiriendo más bajos costos.

El empresario también advirtió que antes, los pub eran escenarios donde se ‘empezaba la noche’, por lo que el negocio tenía rotación entre quienes lo tomaban como sitio de paso para seguir en un sitio de rumba, y quienes apostaban por pasar la velada allí; pero que ahora, los jóvenes no ven necesaria la rotación, demorando más sus tragos, y saliendo del pub para la casa, lo que genera impacto en los sitios de baile o rumba.

Sobre los llamados jóvenes de la generación Z, son aquellos que actualmente se encuentran en la edad universitaria o están recién graduados de las universidades, siendo los nacidos a partir de 1997, quienes presentan hábitos de consumo de alcohol diferentes a quienes les antecedieron.

El DailyMail cita al respecto una estadística derivada de la organización Drinkaware, en la que se señala que los actuales jóvenes entre 16 a 24 años son el grupo etario que menor consumo presenta, representando menos de 14 cervezas por semana en Reino Unido.

Según el sector bares en Reino Unido, los jóvenes ahora son más responsables y medidos en sus consumos y su vida social. - Foto: Getty Images

Para los miembros de los gremios afectados, una brecha tangible también se sintió en el periodo post pandemia, en tanto las personas, pese a que han regresado a la ‘normalidad’, ahora presentan otros hábitos de consumo.

El representante del gremio también acusó una mayor práctica de deporte en la actualidad, refiriendo que los domingos ya no son fechas de ‘pasar el guayabo’ o resaca, sino que muchas personas lo tiene como su día de deporte y descanso, y no quieren perderlo por estar en malas condiciones de salud.

Pese a las denuncias o análisis referido por el experto frente al comportamiento de los jóvenes, lel gremio ha reportado el ascenso de las ganancias por cuenta de los otros grupos etarios, advirtiendo que una de las estrategias que les ha resultado benéfica, se ha derivado de la diversificación de las cartas, y el agregar otros productos que plantean un espacio más allá de la simple ingesta de cerveza, sino también productos para comer, compartir, e incluso bebidas que no tienen alcohol, que invitan a quienes no toman estas sustancias a no abstenerse de compartir por ello.