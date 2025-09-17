Suscribirse

Mundo

Los venezolanos impulsan un ‘hashtag’ contra Maduro, mientras él insiste en que su apoyo es masivo

Con imágenes hechas con inteligencia artificial y frases políticas, así se vivió el ‘hashtag’ contra el gobierno de Maduro.

Redacción Semana
17 de septiembre de 2025, 4:22 p. m.
Hashtag contra Nicolás Maduro
Hashtag contra Nicolás Maduro | Foto: @EduardoMenoni

El apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela es un tema de alta controversia y polarización. Mientras que las encuestas de opinión, en su mayoría, indican un respaldo popular bajo, el gobierno de Maduro insiste en que su apoyo es masivo.

La mayoría de las encuestas realizadas por firmas privadas y consultoras de prestigio muestran que el apoyo a Maduro se ubica en un rango del 20 % al 35 %. En contraste, la oposición suele registrar cifras de apoyo significativamente más altas.

Nicolás Maduro rueda prensa 15 septiembre 2025
Venezuelan President Nicolas Maduro gives a press conference in Caracas, Venezuela, Monday, Sept 15, 2025. (AP Photo/Jesus Vargas) | Foto: AP

Estos estudios también señalan que la percepción de ilegitimidad del gobierno es alta entre la población venezolana, con un porcentaje considerable de personas que cree que la situación económica y social es insostenible.

Maduro afirmó que su apoyo es una continuación del que tenía Hugo Chávez. En sus discursos, asegura que “el pueblo chavista” está “movilizado y en la calle” y que su poder emana de la historia y del pueblo que lo puso en el cargo.

Contexto: Nicolás Maduro habría enviado una carta a Gustavo Petro: esto fue lo que solicitó

Además, Maduro sostuvo que cuenta con “93 % a 95 % de apoyo”, pero los venezolanos respondieron con el hashtag #ApoyoExtraccionDeMaduro, que es tendencia mundial y refleja el hartazgo y el sentimiento real contra el usurpador. Además de expresar su apoyo al gobierno estadounidense, que señala a Maduro como el líder de la organización criminal transnacional el Cartel de los Soles.

Con imágenes generadas con inteligencia artificial de Maduro, siendo encarcelado, y algunas frases del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, donde defiende la idea de que el actual mandatario venezolano es, en realidad, un narcotraficante.

De la gran variedad de personas que usaron el hashtag, algunas figuras reconocidas se destacan. Como la de Eduardo Menoni, que es conocido por su crítica al gobierno de Nicolás Maduro, al que ha calificado como una “dictadura” y un “narco-régimen”.

Contexto: Director del FBI acusa a Nicolás Maduro de dirigir una organización terrorista que trafica drogas a Estados Unidos

Tiene una fuerte presencia en redes sociales, con una cantidad significativa de seguidores en plataformas como X y YouTube, aunque su canal de YouTube ha sido suspendido en el pasado.

Este movimiento mediante las redes sociales muestra una población cansada de las injusticias de su gobierno, todo esto enmarcado en el conflicto creciente entre el país venezolano y Estados Unidos.

El gobierno de Estados Unidos, bajo diversas administraciones, ha acusado a funcionarios y militares del régimen venezolano, de estar involucrados en el narcotráfico. Además de ofrecer una gran recompensa para quien dé información que facilite la captura de Nicolás Maduro.

Contexto: Donald Trump confirmó que han derribado tres barcos con droga desde Venezuela y envió un mensaje a Nicolás Maduro

Estas acusaciones se basan en el Cartel de los Soles, una presunta organización criminal liderada por altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y que supuestamente facilita el tráfico de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos y Europa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hamilton, el cartagenero ‘Afrorockstar’, debutará en los Premios Juventud en medio de su creciente carrera

2. Juan Fernando Quintero es motivo de lamento en Argentina: DT no aguantó y dijo lo que piensa

3. Congreso recibió proyecto para convertir al Caribe en la primera Región Ente Territorial de Colombia

4. Así es como Estados Unidos se prepara para una guerra con drones: el arte letal sin tripulantes que ha puesto en jaque a Rusia

5. Agricultura permanente sería la principal causa de deforestación en Colombia, advierte prestigioso instituto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroDonal TrumpCartel de los soles

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.