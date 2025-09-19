El presidente Nicolás Maduro anunció que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) enviará personal militar a las comunidades de Venezuela con el fin de entrenar a civiles en el manejo de armas. Esta iniciativa forma parte de un programa para capacitar a los voluntarios que se han inscrito en la Milicia Bolivariana.

La decisión se ha tomado en respuesta a la baja participación de los ciudadanos en las convocatorias del gobierno. Esta formación se realizará de manera paralela a otros ejercicios militares del ejército regular.

Ejercito de Venezuela | Foto: AFP

Maduro ha declarado que el principal objetivo de este plan es capacitar a los ciudadanos que se han unido a la milicia bolivariana y, de esta manera, fortalecer la defensa de Venezuela ante posibles amenazas de otros países.

En un discurso televisado, el mandatario anunció: “El próximo sábado 20 de septiembre los cuarteles y la Fuerza Armada Bolivariana irán al pueblo, a las comunidades, para emplazarlas, revisar y enseñar a todos los que se alistaron, vecinos y vecinas, a manejar el sistema de armas”.

El presidente Nicolás Maduro resaltó que esta iniciativa es innovadora, ya que “será la primera vez que los cuarteles con sus armas y soldados irán al pueblo, al barrio, a la comunidad”.

Venezuela les pidió a Estados Unidos dejar de realizar este tipo de acciones. | Foto: X: @UKR_token

También afirmó que estas acciones son una medida preventiva contra lo que considera un plan de Estados Unidos para “un cambio de régimen en Venezuela, imponer un Gobierno títere de los Estados Unidos y venir a robarnos el petróleo y el oro”.

De manera simultánea al despliegue de la milicia, la FANB ha iniciado un ejercicio militar de tres días en la isla de La Orchila. En el operativo participan más de 2.500 efectivos en maniobras aéreas, marítimas y terrestres, como parte de la estrategia de defensa del país.

Vladimir Padrino Lopez | Foto: Anadolu via Getty Images

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que estas jornadas de entrenamiento se realizarán todos los sábados, con la participación de milicianos y militares.

El objetivo es preparar a la población para lo que el gobierno de Caracas considera un intento de Washington de forzar un cambio político en Venezuela.

Maduro reiteró que estas medidas son preventivas: “Nosotros no nos metemos con nadie, pero nos preparamos por si acaso se necesitara”.