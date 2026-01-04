Estados Unidos trabajará con los líderes actuales de Venezuela si toman “las decisiones adecuadas”, dijo el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, después de una operación estadounidense en la que capturó y sacó del país al dictador, Nicolás Maduro.

“Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen”, dijo Rubio en el programa Face the Nation de CBS News.

“Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión para garantizar la protección de nuestros intereses”, añadió.

Al ser interrogado sobre la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el jefe de la diplomacia estadounidense recordó “los objetivos” de Estados Unidos y aseguró que Washington iba a “ver qué va a pasar”.

El Tribunal Supremo de Venezuela dictaminó que Rodríguez se haga cargo de la presidencia tras la captura de Maduro.

“Queremos que el narcotráfico cese. No queremos ver llegar más pandillas a nuestro territorio (...) Queremos que la industria petrolera no beneficie a los piratas y a los adversarios de Estados Unidos, sino al pueblo”, insistió Rubio.

“La diferencia” con el gobierno de Nicolás Maduro es que “la persona que estaba al mando (...) era alguien con quien no se podía trabajar”, añadió Marco Rubio.

Se trata de “alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó” y a quien “le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder”, prosiguió.

Interrogado sobre el despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano, el secretario de Estado lo describió como una “obsesión de la opinión pública”, pero al mismo tiempo una “opción que él (Donald Trump) no puede descartar públicamente”.

El gobierno Trump tiene por el momento un bloqueo petrolero “que nos permite ejercer una influencia considerable sobre el curso de los acontecimientos”, aseguró el jefe de la diplomacia estadounidense.

“Venezuela no es Libia, Irak ni Afganistán. Nuestra misión aquí es muy diferente”, insistió.

El presidente Donald Trump compartió fotografías del momento del operativo contra Nicolás Maduro. Foto: Tomada de la red social Truth @realDonaldTrump

“No solo nos enfrentamos al régimen, nos enfrentamos a lo que constituye una amenaza para los intereses estadounidenses”, añadió.

Con información de AFP