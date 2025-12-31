La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, envió este miércoles, 31 de diciembre, un emotivo mensaje a través de sus redes sociales a pocas horas de que se termine el año 2025.

“Como todos los años esperamos con ansias la llegada de un nuevo año. Lo hacemos con fe, con esperanza, con confianza de que este nuevo tiempo nos traerá todo un futuro mejor”, dijo Machado.

La mano derecha de Edmundo González motivó a cada venezolano para continuar con “una lucha en la que todos los días aparecen nuevos retos y dificultades”.

El 2026 será el año de la consolidación de la Libertad de nuestra nación.



Nuestro mensaje de fin de año para todos los venezolanos:@EdmundoGU pic.twitter.com/7VFlNVtEd1 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 31, 2025

“Gracias a ese enorme esfuerzo de cada uno de los venezolanos y de nuestro pueblo completo, con el apoyo de nuestros genuinos aliados internacionales, este año 2025 hemos dado pasos decisivos”, manifestó la líder opositora.

Por su parte, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, aseguró que Venezuela es un país distinto del que era hace un año, donde hay más claridad “lo que no está dispuesto a aceptar nunca más”.

María Corina Machado emite alerta sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela

“Estamos llegando al final de un año decisivo. Un año que no ha sido fácil, pero que ha marcado un antes y un después en nuestra historia contemporánea. Todos sabemos que esta lucha para reunir a nuestras familias y a toda Venezuela ha sido larga y difícil”, compartió González.

“Venezuela tiene un camino posible, realista y democrático para recuperar el país. No es una improvisación. Precisamente por eso es un proceso que exige orden, constancia y compromiso colectivo”, agreró.

María Corina Machado y Edmundo González, considerados el eje central del liderazgo opositor. Foto: COLPRENSA

Finalmente, María Corina Machado aseguró que se reunirán “todos, pronto en nuestra tierra”, mientras que el próximo año, según González, será un año decisivo para consolidar la democracia en el país suramericano.

La líder opositora, quien tuvo que escapar del régimen de Maduro para recibir el Premio Nobel, sostiene que el dictador venezolano le robó las elecciones a su candidato Edmundo González Urrutia, y publicó en un sitio web copias de las actas de las máquinas de votación para probar su victoria.

Su salida de Venezuela se mantuvo bajo un estricto secreto. El fiscal general de Venezuela dijo el mes pasado a la AFP que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país, donde es investigada por “conspiración, incitación al odio y terrorismo”.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el Grand Hotel en Oslo, Noruega, el jueves 11 de diciembre de 2025. Foto: AP

*Con información de AFP.