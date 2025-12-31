Mundo

María Corina Machado envía un emotivo mensaje de fin de año a los venezolanos: “Nos vemos pronto en nuestra tierra”

Edmundo González Urrutia también envió unas sentidas palabras en el video que fue publicado en redes sociales.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
31 de diciembre de 2025, 7:42 p. m.
María Corina Machado.
María Corina Machado. Foto: Colprensa

La líder opositora y premio nobel de la Paz, María Corina Machado, envió este miércoles, 31 de diciembre, un emotivo mensaje a través de sus redes sociales a pocas horas de que se termine el año 2025.

“Como todos los años esperamos con ansias la llegada de un nuevo año. Lo hacemos con fe, con esperanza, con confianza de que este nuevo tiempo nos traerá todo un futuro mejor”, dijo Machado.

La mano derecha de Edmundo González motivó a cada venezolano para continuar con “una lucha en la que todos los días aparecen nuevos retos y dificultades”.

“Gracias a ese enorme esfuerzo de cada uno de los venezolanos y de nuestro pueblo completo, con el apoyo de nuestros genuinos aliados internacionales, este año 2025 hemos dado pasos decisivos”, manifestó la líder opositora.

Mundo

Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

Noticias Estados Unidos

Aumentará el salario mínimo en Estados Unidos: 19 estados tendrían incremento para el 2026. Este sería el valor

Mundo

Las dos superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez para realizar operaciones navales

Mundo

Revelan primeras imágenes de uno de los drones ucranianos que intentaron atacar una residencia de Vladimir Putin

Noticias Estados Unidos

Noticia desalentadora para inmigrantes en Estados Unidos: leyes migratorias se siguen endureciendo en medio de constantes tensiones

Noticias Estados Unidos

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

Mundo

Netanyahu habla por primera vez sobre la salida de Maduro y lanza advertencia por alianza con Irán

Mundo

María Corina Machado fue elegida por Salud Hernández-Mora como personaje del año: “Es el modelo a seguir”

Mundo

María Corina Machado emite alerta sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela

Mundo

María Corina Machado agradece el apoyo de gobiernos latinoamericanos en “una lucha justa, legítima e irreversible”

Por su parte, el presidente electo de Venezuela, Edmundo González, aseguró que Venezuela es un país distinto del que era hace un año, donde hay más claridad “lo que no está dispuesto a aceptar nunca más”.

María Corina Machado emite alerta sobre amenazas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos en Venezuela

“Estamos llegando al final de un año decisivo. Un año que no ha sido fácil, pero que ha marcado un antes y un después en nuestra historia contemporánea. Todos sabemos que esta lucha para reunir a nuestras familias y a toda Venezuela ha sido larga y difícil”, compartió González.

“Venezuela tiene un camino posible, realista y democrático para recuperar el país. No es una improvisación. Precisamente por eso es un proceso que exige orden, constancia y compromiso colectivo”, agreró.

María Corina Machado y Edmundo González, considerados el eje central del liderazgo opositor.
María Corina Machado y Edmundo González, considerados el eje central del liderazgo opositor. Foto: COLPRENSA

Finalmente, María Corina Machado aseguró que se reunirán “todos, pronto en nuestra tierra”, mientras que el próximo año, según González, será un año decisivo para consolidar la democracia en el país suramericano.

La líder opositora, quien tuvo que escapar del régimen de Maduro para recibir el Premio Nobel, sostiene que el dictador venezolano le robó las elecciones a su candidato Edmundo González Urrutia, y publicó en un sitio web copias de las actas de las máquinas de votación para probar su victoria.

Su salida de Venezuela se mantuvo bajo un estricto secreto. El fiscal general de Venezuela dijo el mes pasado a la AFP que Machado sería considerada “fugitiva” si abandonaba el país, donde es investigada por “conspiración, incitación al odio y terrorismo”.

Fotos de la semana 12 diciembre
La ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, saluda desde el Grand Hotel en Oslo, Noruega, el jueves 11 de diciembre de 2025. Foto: AP

*Con información de AFP.

Más de Mundo

Donald Trump y Nicolás Maduro, junto a buques de guerra de Estados Unidos.

Estados Unidos sanciona a varias empresas por servir como “flota fantasma” y financiar al régimen de Maduro

Desde la clandestinidad, María Corina Machado continúa impulsando denuncias, movilizaciones y un programa de transición; su liderazgo representa hoy la esperanza de quienes buscan reconstruir la democracia.

María Corina Machado envía un emotivo mensaje de fin de año a los venezolanos: “Nos vemos pronto en nuestra tierra”

Salario / Moneda de cambio

Aumentará el salario mínimo en Estados Unidos: 19 estados tendrían incremento para el 2026. Este sería el valor

El presidente ruso, Vladímir Putin (derecha), y el presidente chino, Xi Jinping (izquierda), conversan mientras observan el desfile militar del Día de la Victoria en Moscú, Rusia, el 9 de mayo de 2025

Las dos superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez para realizar operaciones navales

El dron, según se afirma, era uno de los drones ucranianos involucrados en un presunto ataque a la residencia del presidente Vladimir Putin esta semana, una afirmación que Kiev ha negado calificándola de "mentira".

Revelan primeras imágenes de uno de los drones ucranianos que intentaron atacar una residencia de Vladimir Putin

ICE podrá usar información de Medicaid de inmigrantes tras fallo judicial en EE.UU.

Noticia desalentadora para inmigrantes en Estados Unidos: leyes migratorias se siguen endureciendo en medio de constantes tensiones

El vehículo Starship forma parte del programa estrella de Elon Musk para desarrollar el cohete más poderoso del mundo, diseñado para transportar carga y humanos a la Luna y Marte.

EE. UU. quiere llegar nuevamente a la luna y ser el primero en llegar a Marte: presidente Donald Trump firmó orden ejecutiva

Benjamin Netanyahu y Nicolás Maduro

Netanyahu habla por primera vez sobre la salida de Maduro y lanza advertencia por alianza con Irán

Los fuegos artificiales iluminaron el cielo de medianoche sobre el Puente del Puerto de Sídney.

Galería: el Año Nuevo 2026 comenzó en el Pacífico, así lo recibieron los primeros países del mundo

x

En video: impactante momento en el que un conductor en Oklahoma es detenido en plena autopista por estar, al parecer, inconsciente

Noticias Destacadas