María Corina Machado llega a Oslo tras más de un año en la clandestinidad y se reencuentra con su familia

Salud Hernández-Mora confirmó para SEMANA que por fin aterrizó en Oslo. Después de más de una década con prohibición de abandonar su país, catorce meses de clandestinidad y una arriesgada y larga travesía, María Corina Machado pudo abrazar a su mamá, sus tres hijos, sus hermanos y varios tíos y primos, venidos de distintas partes del mundo, en la medianoche de Noruega (6 p.m. en Colombia).

“Mi mamá siempre cumple sus promesas”, había dicho su hija, Ana Corina Sosa, en la solemne ceremonia del Nobel, que tuvo lugar en el Ayuntamiento, confiada en que su madre apareciera en algún momento antes de finalizar la jornada.

El presidente del Comité del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, confirmó que María Corina Machado, ya está en Oslo y pudo abrazar a su mamá, sus tres hijos y varios familiares sobre la medianoche (6:00 pm en Colombia). https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/2WohRUvRD1 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 11, 2025

De acuerdo con la información del presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, María Corina se reunirá con su familia en Oslo tras haber aterrizado sobre las 12 de la noche, hora local, dijo desde el Grand Hotel de la ciudad europea. El presidente aseguró que mañana, jueves 11 de diciembre, dará su discurso público.

Hay alta expectativa para los asistentes en Oslo, pues Machado saldrá al balcón del hotel para saludar a sus simpatizantes.

EN VIVO | María Corina Machado llega a Oslo: se encuentra con venezolanos y discurso desde el balcón #Venezuela https://t.co/1mDTsaxWTH — Comando ConVzla (@ConVzlaComando) December 10, 2025

Aunque no asistió a la cena de gala que ofrecieron los monarcas noruegos en su honor y fue Ana Corina quien ocupó su lugar, el jueves tendrá una apretada agenda conforme al protocolo que siguen los Nobel de Paz.

Arrancará el día, salvo cambios de último momento, con una reunión en el Parlamento para seguir con un encuentro con el primer ministro; rueda de prensa que debió aplazar el martes pasado y, por la tarde, presidirá la inauguración de la exposición sobre su vida en el museo Nobel.

Horas más temprano, su equipo le aseguró a la prensa internacional que la política ofrecerá un discurso desde el Grand Hotel, donde se hospedan los ganadores del prestigioso premio, así como figuras prominentes de la escena internacional y líderes políticos de Venezuela.

María Corina Machado no asistió a la entrega del Premio Nobel. | Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty

Pese a que Machado no pudo llegar para recibir personalmente su Nobel de la Paz, Ana Corina Sosa Machado, la hija de la líder de la oposición, leyó el discurso de la ganadora, el cual establecía que el reconocimiento no es únicamente para Venezuela, sino para el mundo. “Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz”, leyó.

“Y lo más importante, el principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino: si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad”, agregó.

Ana Corina Sosa Machado leyó el discurso de su madre al recibir el premio Nobel de Paz. | Foto: AP

Machado, a través de la voz de su hija, aseguró que la lucha por la democracia supera las fronteras del país de Latinoamérica. “Un pueblo que elige ser libre no solo se libera a sí mismo, sino que contribuye con toda la humanidad”, escribió en su discurso. Y aprovechó para dedicar el galardón “a los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas por amor” a la libertad.

“Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad”, se pronunció Machado en su perfil de X y ancló el video de su hija desde Oslo al recibir el premio Nobel.

This is the story of a people and their long march toward freedom.



What an honor to hear my Nobel Peace Prize 2025 acceptance speech in the voice of my daughter — and to know that very soon, I’ll be able to embrace her and my family again. pic.twitter.com/uyrUOjVQpj — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 10, 2025

“Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz 2025 en la voz de mi hija, y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia nuevamente”, complementó.

Cientos de personas se conglomeraron en Oslo en seña de apoyo para María Corina Machado. | Foto: AFP

Este mismo miércoles, un reportaje exclusivo de The Wall Street Journal reveló las posibles razones por las que a Machado le tomó más tiempo de lo previsto llegar a Noruega para recibir su galardón. De acuerdo con los detalles, la política salió de Venezuela el martes 9 de diciembre en un barco que llegó a Curazao en medio de un viaje secreto para poder llegar a Europa.