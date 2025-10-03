Muere famoso estilista tras presumir su amistad con la supuesta nieta de un narco

Recientemente, México se conmocionó ante el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, más conocido como Micky Hair, en redes sociales.

Diferentes medios de comunicación informaron que el reconocido creador de contenido y estilista fue abordado por dos sujetos en una moto que procedieron a dispararle, cuando se disponía a entrar a su residencia en la colonia Polanco, en una de las zonas más lujosas de la Ciudad de México.

Su deceso causó reacciones múltiples en redes sociales, debido a lo repentino del evento. Muchos de los que reaccionaron fueron sus antiguos clientes, los cuales seguramente lo visitaron alguna vez en sus negocios ubicados en la capital del país y Guadalajara.

Una de las que más llamó la atención fue la de la influencer Diana Esparragoza, conocida en redes sociales como @dianitaespq. La creadora de contenido, oriunda de Guadalajara, llevaba una relación muy cercana con De la Mora.

Recientemente, ambos influencers habían compartido imágenes en medio de un emotivo momento, puesto que se fueron de viaje a la comuna de México Punta Mita, por el cumpleaños de Esparragoza.

Ninguno de los dos se imaginó que ese sería uno de los últimos momentos que compartirían, puesto que apenas quince días después el creador de contenido perdería la vida.

Muchas personas a través de redes sociales sospecharon de la cercanía de ambos y el trágico final de De la Mora.

Puesto que se apuntó que Diana Esparragoza es la supuesta nieta de Juan José ‘el Azul’ Esparragoza Moreno, quien fue uno de los miembros fundadores del Cártel de Sinaloa y un reconocido narcotraficante.

Por lo que surgieron diferentes sospechas de si la cercanía entre De la Mora y Diana Esparragoza podría estar vinculada a su asesinato.

Pero esto son simples teorías, no hay nada oficial, ni información que justifique estas hipótesis creadas por diferentes usuarios en la red.

Esparragoza, por su parte, reaccionó con una publicación en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 200.000 seguidores.